El nuevo orden político en EU y sus implicaciones en el capital mexicano

Las elecciones intermedias en Estados Unidos modificaron el equilibrio político en Washington. Los demócratas recuperaron el control del Congreso, impulsados por un electorado preocupado por el costo de vida, la economía y el alcance de las políticas del Ejecutivo. Entre los cambios más relevantes estuvo el comportamiento del voto latino, que volvió a inclinarse hacia los demócratas después de los avances republicanos de 2024.

Para México, el resultado merece atención. Pero sería prematuro interpretarlo como el comienzo de una etapa de estabilidad económica o de menor incertidumbre comercial.

El Congreso estadounidense tiene atribuciones relevantes en materia presupuestaria, legislativa y de supervisión. Sin embargo, buena parte de las decisiones que afectan la relación bilateral, desde la aplicación de aranceles hasta la política migratoria, depende también del Ejecutivo, de facultades legales específicas y de decisiones judiciales. Una nueva mayoría legislativa puede modificar las negociaciones políticas, pero no sustituye esos mecanismos.

Esta distinción importa especialmente cuando México y Estados Unidos enfrentan decisiones sobre el futuro de su integración productiva. Las empresas que han reorganizado sus cadenas de suministro durante los últimos años no pueden modificar sus planes de inversión cada vez que cambia la composición del Congreso. Necesitan evaluar costos, acceso a mercados, infraestructura, reglas comerciales y disponibilidad de talento con horizontes mucho más largos que un ciclo electoral.

Algo similar ocurre con las familias empresarias

La internacionalización de una compañía puede comenzar con exportaciones, continuar con una operación comercial y eventualmente requerir presencia directiva en otro país. Es una dimensión que hemos denominado Near-Living. La posibilidad de que la integración empresarial también influya en las decisiones sobre residencia, educación y organización familiar.

No significa que cada inversión productiva provoque una mudanza. Tampoco que las compras de vivienda en Estados Unidos respondan necesariamente únicamente al nearshoring. Se trata de reconocer que las decisiones empresariales pueden ampliar las necesidades de presencia internacional de quienes controlan y administran esas compañías.

En paralelo, el entorno financiero presenta sus propios desafíos. La evolución de las tasas de interés en México y Estados Unidos modifica el atractivo relativo de las inversiones en ambas monedas. El diferencial entre Banco de México y la Reserva Federal sigue siendo una variable importante para los flujos financieros, aunque no explica por sí solo el comportamiento del peso.

Para una familia con empresas, inversiones y obligaciones en distintas monedas, la pregunta relevante no debería ser únicamente dónde obtendrá el mayor rendimiento durante los próximos meses. También importa dónde necesita liquidez, qué riesgos mantiene concentrados y bajo qué jurisdicciones están organizados sus activos.

Ahí adquiere sentido

la Movilidad Patrimonial

Tener inversiones denominadas en dólares no equivale a contar con una estrategia patrimonial internacional. Una cartera puede estar diversificada por moneda y seguir concentrada en una sola clase de activo, un mismo mercado o una estructura jurídica inadecuada para sus necesidades de largo plazo.

La diversificación jurisdiccional exige evaluar instrumentos, liquidez, fiscalidad, sucesión y exposición a distintos marcos regulatorios. En determinados casos también intervienen decisiones de residencia, pero éstas deben analizarse por separado de los objetivos financieros. Un programa migratorio vinculado con inversión, como por ejemplo el EB-5 que ofrece una residencia permanente en EU, no sustituye la evaluación del riesgo del capital ni garantiza un resultado migratorio.

De cara a 2027, México seguirá expuesto a las decisiones políticas de Washington. También conservará ventajas derivadas de su cercanía geográfica, capacidad manufacturera y vínculos empresariales con Estados Unidos. Ambas realidades pueden coexistir.

El cambio de mayorías en el Congreso modifica las condiciones de negociación, no los fundamentos de una estrategia patrimonial. Para empresarios e inversionistas mexicanos, el desafío consiste en construir estructuras capaces de operar bajo distintos escenarios políticos, monetarios y regulatorios.

Porque una decisión de inversión que sólo funciona bajo un resultado electoral favorable difícilmente puede considerarse una estrategia de largo plazo.

Experto en movilidad patrimonial, analista de mercados transfronterizos, especialista en estrategias de gestión de capital y Country Manager de BAI Capital en México.