¿Quién es quién en ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’?

El elenco de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha reúne a nuevos rostros y figuras conocidas para contar la historia de los Quincuagésimos Juegos del Hambre, en los que Haymitch Abernathy se convierte en tributo del Distrito 12. (Fotoarte con imágenes de Corazón Films)

¡Que comiencen los Quincuagésimos Juegos del Hambre! Y en Amanecer en la cosecha la suerte no está del lado de nadie.

Catorce años después de que vimos por primera vez en el cine a Katniss Everdeen — ‘La Chica en Llamas’, nuestro querido Sinsajo— la franquicia de Los Juegos del Hambre estrena oficialmente este 19 de noviembre su sexta adaptación.

Amanecer en la cosecha (Sunrise on the Reaping) está basada en la novela de la autora estadounidense Suzanne Collins, es la segunda precuela de la saga, después de Balada de pájaros cantores y serpientes (donde exploramos los orígenes del presidente Coriolanus Snow en los primeros años de la posguerra con los distritos).

Así que levanta la mano, desafortunado tributo, que conocerás la parte aún más cruda del Capitolio: la historia de Haymitch.

Joseph Zada interpreta a Haymitch Abernathy en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. (Foto: Corazón Films)

¿De qué trata ‘Amanecer en la cosecha’?

Este viaje en tren al Capitolio —dirigido por Francis Lawrence y con el guion de Billy Ray y Michael Lesslie— nos lleva 24 años antes de Los Juegos del Hambre de la señorita Katniss Everdeen.

Llegamos al segundo Vasallaje de los Veinticinco, donde Haymitch Abernathy probó la amarga victoria antes de convertirse en un mentor solitario y atormentado de los tributos del Distrito 12.

Esta es una edición aún más sangrienta: con motivo del quincuagésimo aniversario de los Juegos, el Capitolio impuso como regla cosechar al doble de tributos (cuatro por distrito, sumando 48 jóvenes en total).

En la trilogía original de Los Juegos del Hambre nos dan pocas pistas sobre Haymitch Abernathy, nos lo presentan solo como un alcohólico a quien hay que presionar para que consiga patrocinios para sus tributos.

Si acaso, en el libro de En llamas nos dan un vistazo de cómo ganó el segundo Vasallaje de los Veinticinco: cuando Katniss y Peeta van al Tercer Vasallaje (en una cosecha de vencedores), estudian las ediciones anteriores y descubren que Haymitch molestó al Capitolio por su forma de ganar gracias a un error de la propia arena.

Reparto y personajes de ‘Los Juegos del Hambre: Amancer en la Cosecha’

Vamos a ver a varios rostros conocidos, incluso regresa Jennifer Lawrence (Katniss) y Josh Hutcherson (Peeta Mellark) para el epílogo.

Además, aparecerán las versiones jóvenes de varios personajes clave en la trama de las primeras películas.

Esta es la cosecha.

Haymitch Abernathy

Joseph Zada interpretará a la versión joven del rubio más odiado por el Capitolio; mientras que en su versión adulta tenemos de nuevo a Woody Harrelson.

Este joven de la Veta que fabrica licor clandestino cumple 16 años el mismo día de la cosecha de tributos y tendrá el peor festejo de su vida. Está destinado a desafiar al presidente Snow y a las más inesperadas alianzas.

Después de la gloria, Haymitch deberá descubrir que nunca sales de la arena.

Joseph Zada interpreta a Haymitch Abernathy en su juventud. (Foto: Corazón Films)

Maysilee Donner

Interpretada por Mckenna Grace, Maysilee es la hija de los dueños de la confitería de la ciudad y compañera de clase de Haymitch, quien no la tolera pero encontrará en ella a una aliada decidida a ser una pesadilla para el Capitolio.

Además, tiene más de un vínculo especial con el Sinsajo, principalmente porque es la dueña original del icónico broche de oro de toda la saga y amiga de Asterid March (mamá de Katniss).

Mckenna Grace da vida a Maysilee Donner. (Foto: Corazón Films)

Presidente Snow

Tras la muerte del actor Donald Sutherland, Ralph Fiennes se puso el traje con una rosa blanca en la solapa.

El nominado al Oscar por Cónclave e intérprete de Voldemort en las películas de Harry Potter tiene el reto de dar vida a otro villano formidable: el dictador supremo de Panem que orquesta la crueldad de los Juegos y la represión sobre Haymitch.

Ralph Fiennes interpreta al presidente Coriolanus Snow, el gobernante de Panem que dirige los Quincuagésimos Juegos del Hambre en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. (Foto: Corazón Films)

Effie Trinket

Esto no sería un buen show sin la icónica Effie, interpretada por Elle Fanning.

Esta joven del Capitolio es una aliada inesperada de los tributos del 12 en su vestuario y presentación. Es una heroína a su manera: en la moda.

Elle Fanning interpreta a Effie Trinket. (Foto: Corazón Films)

Plutarch Heavensbee

Jesse Plemons, actor de Breaking Bad y El Poder del Perro, es Plutarch Heavensbee, el productor televisivo del Capitolio encargado del montaje propagandístico de los Juegos.

Este funcionario del régimen operaba secretamente con simpatías rebeldes desde la época de Haymitch, en cuyo destino es clave.

Jesse Plemons interpreta a Plutarch Heavensbee. (Foto: Corazón Films)

Caesar Flickerman

Kieran Culkin es el maestro de ceremonias y presentador televisivo del Capitolio, a quien conocemos en sus inicios, con menos cirugías plásticas.

Con su cabello y labios teñidos de verde (al menos en el libro), entrevistará a cada tributo y ayudará a que Haymitch construya su personaje del granuja en este espectáculo.

Kieran Culkin interpreta a Caesar Flickerman, el presentador que conduce las transmisiones de los Quincuagésimos Juegos del Hambre para todo Panem. (Foto: Corazón Films)

Mags Flanagan

La valiente Mags, quien en la película En Llamas es aliada de Finnick Odair y se sacrifica por la causa del Sinsajo, aquí es interpretada por Lili Taylor.

En la época del Vasallaje de los Veinticinco no ha perdido la voz y es la mentora asignada para el Distrito 12 debido a que este no tiene vencedores para que enseñen, salvo la misteriosa Lucy Gray Baird, pero esa es otra historia.

Lili Taylor interpreta a Mags Flanagan, la mentora asignada al Distrito 12. (Foto: Corazón Films)

Beetee Latier

Kelvin Harrison Jr. es Beetee Latier, el genio tecnológico y vencedor del Distrito 3, a quien ya conocíamos por las cintas En llamas y Sinsajo.

Él aparece como mentor de su distrito y cerebro técnico de un plan para desafiar al régimen.

Kelvin Harrison Jr. interpreta a Beetee Latier, antiguo vencedor del Distrito 3. (Foto: Corazón Films)

Ampert Latier

Percy Daggs IV da vida a Ampert Latier, el hijo de 12 años de Beetee (sí, Bette es obligado a ser su mentor).

Ampert es un impulsor clave de la gran alianza de los “novatos” de Haymich.

Percy Daggs IV interpreta a Ampert Latier, el hijo de Beetee (Foto: Corazón Films)

Wiress

Tic, tac, tic, tac... Otro nombre conocido: Maya Hawke (actriz Stranger Things) es Wiress, la futura aliada de Katniss.

La Vencedora de los cuadragésimo novenos Juegos del Hambre del Distrito 3 también será mentora de Haymitch y enseñará a los tributos del 12 a entender la arena como una máquina sistemática que puede ser descifrada y burlada.

Maya Hawke interpreta a Wiress, vencedora de los 49.º Juegos del Hambre y mentora de Haymitch Abernathy en la historia de Amanecer en la cosecha. (Foto: Corazón Films)

Lenore Dove Baird

Whitney Peak es Lenore Dove Baird (¿te suena el apellido Baird? Estás en lo correcto).

Al igual que Lucy Gray Baird, es una integrante de la Bandada del Distrito 12 que conquista el corazón de Haymitch. Como es tradición en su familia, es una cantante subversiva que toca la concertina.

Whitney Peak interpreta a Lenore Dove Baird, integrante de los Covey del Distrito 12, cantante y pareja sentimental de Haymitch Abernathy. (Foto: Corazón Films)

Drusilla Sickle

Antes de que la simpática Effie fuera la acompañante y escolta de los tributos del Distrito 12, tuvimos a la espantosa Drusilla Sickle (Glenn Close).

Sin embargo, ella no es amable e ingenua como Effie, sino una figura grotesca que personifica la vanidad y desprecio del Capitolio hacia los distritos.

Glenn Close interpreta a Drusilla Sickle. (Foto: Corazón Films)

Magno Stift

De igual modo, antes de Cinna, el Distrito 12 tuvo como estilista a Magno Stift (Billy Porter), veterano y drogadicto que sabotea los intentos de los tributos por simpatizar para conseguir patrocinios.

Magno Stift, interpretado por Billy Porter, es el estilista del Distrito 12 en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. (Foto: Corazón Films).

Wyatt Callow

Ben Wang es Wyatt Callow, un joven de dieciocho años de la Veta cuyo padre se dedica a las apuestas ilegales.

Este tributo del 12 trabaja como analista calculando probabilidades estadísticas; aboga por las matemáticas de la alianza de los novatos en las entrevistas.

Ben Wang interpreta a Wyatt Callow, el tributo del Distrito 12. (Foto: Corazon Films).

Lista de tributos de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’

Estos fueron los Juegos del Hambre con más tributos y todos sabemos que solo hay un vencedor, aunque nadie gana.

Te dejamos como guía la lista, según el libro, para que vayas escuchando el cañonazo.