La conductora y actriz costarricense Vica Andrade reveló que uno de los médicos a los que acudió le dijo que tenía posibles principios de Alzheimer, después de someterse a una resonancia magnética cerebral para conocer el origen de diversos problemas de salud.

La viuda del productor Guillermo ‘Memo’ del Bosque explicó que durante varios años consultó a distintos especialistas, quienes le dieron diferentes diagnósticos, mientras enfrentaba dolores articulares, contracturas, problemas gastrointestinales y otras molestias que afectaron su vida cotidiana.

La entrevista con la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo, de OTK Dental, se difundió recientemente, aunque fue grabada hace 3 años. Vica Andrade aclaró que en aquel momento atravesaba una de las etapas más difíciles de sus problemas de salud y aseguró que su vida cambió desde entonces.

¿Qué dijo Vica Andrade sobre su posible diagnóstico de Alzheimer?

Durante la entrevista, Vica Andrade, cuyo nombre completo es Ana Virginia Arguedas Solís, contó que consultó a varios médicos para conocer la causa de sus problemas de salud. Sin embargo, recibió distintos diagnósticos y ninguno le permitió saber con certeza qué provocaba sus malestares.

“Pues el año pasado me dijeron que traía como principios de Alzheimer con una resonancia que me hicieron de mi cerebro y luego también otro neurólogo me dijo que lo que traía era fibromialgia, luego otra persona me dijo que traía mal mi hígado”, relató.

La conductora, quien participó en programas como Al fin de semana, Big Brother VIP y La Escuelita VIP, junto al actor Luis de Alba, señaló que también le mencionaron trastornos relacionados con la menopausia y espondiloartropatía seronegativa, una enfermedad inflamatoria que puede afectar las articulaciones y la columna vertebral.

Entre los síntomas que describió se encontraban insomnio, falta de aire, taquicardia, cansancio extremo, pesadez en brazos y piernas, hormigueo en las manos, calambres y contracturas musculares que aparecían incluso al realizar movimientos cotidianos.

A estas molestias se sumaron dolores mandibulares, tronidos en las articulaciones, sensación de oídos tapados, tinnitus y episodios de vértigo. Andrade explicó que las dificultades para mover la mandíbula persistían pese a los tratamientos de ortodoncia y al uso de protectores bucales.

Uno de los problemas más graves que enfrentó estuvo relacionado con su sistema gastrointestinal, pues aseguró que llegó a permanecer en cama y tuvo dificultades para alimentarse y digerir los alimentos, lo que provocó una pérdida considerable de peso.

“Y bueno, pues la inflamación y todo el asunto gástrico ha sido muy pesada, muy pesada de inmovilizarme, de estar en cama, de no poder comer, de no poder hacer del baño, de pesar 46 kilos, que bajes muchísimo de peso, por no poder digerir, nada, nada, nada”, indicó.

Vica Andrade señaló que sufrió perdida de peso, dolor de articulaciones y otros padecimientos de los que no encontraba respuesta. (Foto: Cuartoscuro) (Germán Romero)

Andrade también contó que algunos médicos relacionaron sus problemas de salud con la presencia de metales pesados en su organismo y con la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, aclaró que ninguna de estas posibles causas estaba confirmada, por lo que su testimonio no demuestra que la vacunación provocara sus padecimientos.

La falta de respuestas sobre el origen de sus molestias provocó un fuerte desgaste emocional en Vica Andrade, quien rompió en llanto durante la conversación al recordar las dificultades que enfrentó después de recurrir tanto a tratamientos médicos convencionales como a terapias alternativas.

“Ha sido muy frustrante y te desesperas y de repente voy a lo alternativo, voy a lo alopático y por ninguna parte he encontrado como ciencia cierta qué es lo que pasa. Y sí, la parte emocional creo que es muy importante y ha sido muy importante y el estrés, todo esto”, expresó.

La actriz consideró que el estrés crónico también pudo influir en su estado físico, aunque reconoció que una de sus mayores dificultades era encontrar la manera de controlar las alteraciones que experimentaba.

“El problema es cómo pararlo, dónde pararlo ese estrés y cómo, porque hay un momento donde parecería que es inconsciente, que no hay forma de controlar los movimientos o el estrés o las alteraciones, entonces pues eso también te enferma más porque aparte no sabes de qué se trata y bueno”, relató.

¿Quién es Vica Andrade, conductora y viuda de ‘Memo’ del Bosque?

Vica Andrade es una actriz y conductora costarricense de 54 años que desarrolló gran parte de su carrera artística en México, donde alcanzó popularidad durante la década de los 90 y principios de los 2000 por su trabajo como modelo y presentadora de televisión.

Entre sus participaciones más conocidas destacan los programas Vica Hits, Al fin de semana y Big Brother VIP, además de producciones como Velo de novia, Alegrijes y rebujos y La Escuelita VIP.

En su vida personal, estuvo casada con Guillermo ‘Memo’ del Bosque, productor mexicano reconocido por su trabajo en Telehit y por impulsar programas como Otro Rollo, El Calabozo y La hora pico. La pareja tuvo 3 hijos: Luca, Luna y Coral. Andrade también es madre de Sean, fruto de una relación anterior.

Memo del Bosque falleció en abril de 2025, a los 64 años, después de enfrentar durante aproximadamente 8 años un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático que le diagnosticaron en 2017 y por el que recibió distintos tratamientos, incluido un trasplante de médula ósea.

En enero de 2026, la conductora reapareció en las instalaciones de Televisa después de más de una década de ausencia. En aquella ocasión acompañó a su hija Luna, quien ingresaría al Centro de Educación Artística (CEA), y ofreció declaraciones sobre la muerte de Memo del Bosque y el duelo que enfrentó su familia.