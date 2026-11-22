Hace unos meses se dio a conocer que Grupo AM Real State invertirá 340 millones de pesos en Morelos.

La distinción de Pueblo Mágico y el crecimiento de su oferta de servicios, infraestructura y desarrollos residenciales forman parte de la transformación que vive Xochitepec, Morelos, municipio que busca ampliar su atractivo turístico y aprovechar la llegada de nuevas inversiones.

La expansión de proyectos inmobiliarios también forma parte de esta dinámica. Almanta, un desarrollo que contempla distintos clústeres, entre ellos Alaya, busca atraer a personas interesadas en establecer una segunda residencia o vivir de manera permanente en Xochitepec, una tendencia que, de acuerdo con sus promotores, puede contribuir a incrementar la actividad económica y la demanda de servicios.

Alejandro Rodríguez, director comercial de Grupo AM, informó que el proyecto ha comercializado más de 600 propiedades y que algunas ya comenzaron su proceso de escrituración.

El directivo señaló que el desarrollo también representa actividad para sectores como la construcción, el transporte, la proveeduría y los servicios, además de prever la generación de cientos de empleos directos y otros indirectos.

Hace unos meses se dio a conocer que Grupo AM Real State invertirá 340 millones de pesos en Morelos.

El crecimiento de Xochitepec ocurre también con la llegada de nuevas actividades económicas, centros educativos, servicios de salud e industrias, elementos que, según Rodríguez, contribuyen a incrementar el interés por la región y su potencial para recibir nuevos habitantes.

El municipio de Morelos apuesta por combinar su oferta turística, el crecimiento inmobiliario y la atracción de nuevos visitantes y residentes, bajo una estrategia de planeación urbana y conservación ambiental, según el alcalde de Xochitepec, Roberto Gonzalo Flores.

Igualmente, sostienen que el crecimiento debe acompañarse de planeación, y se destacó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano y del Plan de Desarrollo Ecológico Local, instrumentos con los que busca ordenar la expansión del municipio y establecer criterios para la conservación de sus áreas naturales y terrenos agrícolas.