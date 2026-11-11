Morelos impulsa la protección de su cocina tradicional

La gastronomía tradicional de Morelos tendrá una nueva estrategia de protección y promoción a partir de los acuerdos alcanzados durante la primera edición de La Gran Mesa de México, Cumbre Iberoamericana de Cocina de Territorio, encuentro que concluyó con la presentación de un manifiesto de diez compromisos orientados a preservar los saberes culinarios, fortalecer las economías locales y promover un turismo gastronómico sostenible.

Impulsado por la Secretaría de Turismo de Morelos, el evento reunió a cocineras tradicionales, productores, artesanos, académicos y representantes de la industria turística para establecer una agenda que vincule la conservación del patrimonio gastronómico con el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades.

La Gran Mesa de México

Como resultado del encuentro, se acordó la instalación de un Comité Técnico multidisciplinario y la elaboración de un Programa de Salvaguardia de la Cocina Tradicional Morelense, que contará con objetivos e indicadores medibles para evaluar sus avances.

Dentro de los resultados también se contaron un total de 1,168,814.00 de pesos en ventas registradas y el evento tuvo una afluencia de 29,219 personas.

El secretario de Turismo estatal, Daniel Altafi Valladares, destacó que estos esfuerzos dan continuidad al reconocimiento de la cocina tradicional morelense como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, declarado mediante un decreto firmado por la gobernadora Margarita González Saravia.

La Gran Mesa de México

“Desde Cuernavaca, Morelos, convocamos a la comunidad iberoamericana a reconocer a la gastronomía como una herencia que nos reúne, una responsabilidad que nos compromete y un futuro que debemos construir juntos”, expresó el funcionario.

La primera edición contó con la participación de representantes de 14 entidades: Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Oaxaca, Querétaro y Morelos, además de España como país invitado.

En total, participaron 27 cocineras tradicionales, de las cuales 11 fueron morelenses y 16 provenientes de otras entidades. También estuvieron presentes 20 artesanos y 20 productores, quienes compartieron sus conocimientos y productos con los asistentes.

El programa incluyó 13 ponencias, entre conferencias, paneles y charlas, además de cinco demostraciones de cocina en vivo, dos exhibiciones gastronómicas y seis presentaciones artísticas.

Más allá de la promoción culinaria, La Gran Mesa de México buscó posicionar al turismo como una actividad económica transversal, capaz de generar beneficios para agricultores, productores, restaurantes, hoteles y comunidades que forman parte de la cadena de valor gastronómica.

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Entre los temas abordados destacaron la suficiencia alimentaria, la alimentación saludable, la prevención de la obesidad infantil y el aprovechamiento de ingredientes locales y endémicos, como el amaranto, producto representativo de Morelos.

Asimismo, se planteó la necesidad de proteger las denominaciones de origen, garantizar condiciones comerciales justas para las cocineras tradicionales y promover la transmisión de conocimientos a nuevas generaciones.

El Manifiesto de Morelos por la Gastronomía de Territorio Mexicano establece diez principios que incluyen la protección del patrimonio culinario, el cuidado del agua, los suelos y la biodiversidad, la alimentación digna, el trabajo justamente remunerado y la innovación vinculada con los conocimientos tradicionales.

Durante la clausura también participó Fernando Olivera Rocha, vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), junto con representantes académicos y productivos.

Los acuerdos alcanzados tendrán seguimiento durante 2027 y servirán como base para impulsar políticas públicas y acciones que permitan preservar las recetas, los ingredientes y los oficios tradicionales, al tiempo que generan nuevas oportunidades de comercialización y empleo para las comunidades morelenses.