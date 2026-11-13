La confianza que las y los mexicanos expresan en la institución electoral ha sido una de las más altas de América Latina.

Según los datos del estudio Latinobarómetro 2026, la confianza en el INE alcanzó 53 por ciento en México este año, una cifra mayoritaria tan sólo superada por la confianza que la sociedad chilena expresa en su institución electoral, con 58 por ciento, y similar a los niveles de confianza observados en Uruguay y Costa Rica, donde se registró 52 y 48 por ciento, respectivamente.

El promedio regional de 17 países fue de 34 por ciento: solamente un tercio de la población adulta en América Latina confía mucho o algo en la institución electoral de su país.

Llama mucho la atención este nivel de México en confianza electoral, porque comparado con esos tres países, el puntaje que logra tener en distintos índices de democracia a nivel internacional es mucho más bajo.

Por ejemplo, el Informe sobre la democracia 2026 de la organización V-DEM reporta que, en su índice de democracia liberal, Costa Rica, Uruguay y Chile obtienen altos puntajes de .81, .79 y .78, respectivamente (escala 0 a 1, donde 1 es el nivel más alto), mientras que México aparece rezagado con un puntaje de apenas .22.

Se percibe un desfase: la confianza electoral en México es comparativamente alta, pero, en indicadores de democracia liberal, el país registra puntajes bajos.

La confianza electoral en México ha sido bastante robusta. Por eso resulta particularmente interesante ver si el actual escándalo de corrupción en el INE tendrá o no un impacto en la confianza que la ciudadanía deposita en el Instituto.

Como ya habíamos reportado en este espacio el mes pasado, la confianza en el INE se había venido polarizando, con los seguidores morenistas expresando una mayor confianza y los seguidores de la oposición un nivel de confianza más bajo.

La pregunta hoy no se centra tanto en esa polarización, sino en la posibilidad de que la confianza baje entre los dos bandos, y, además, entre el segmento mayoritario de apartidistas.

Una baja en la confianza electoral podría incidir en menores tasas de participación electoral.

Históricamente, las encuestas han mostrado una fuerte relación entre la confianza en el Instituto Electoral y la participación en las elecciones. Entre mayor es la confianza de la persona, mayor la probabilidad de que acuda a votar.

De seguir vigente ese fenómeno observado hace algunos años, una caída en la confianza podría significar una menor presencia en las urnas, particularmente del electorado apartidista.

Lo que el Latinobarómetro 2026 también señala es que en este año el grupo de edad que mayor nivel de confianza expresó en el INE fue el de 18 a 29 años, la generación Z. El 63% de la gen Z dijo confiar mucho o algo en el INE, comparado con un 49% de millennials, 48% de la generación X y 48% de baby boomers.

La credibilidad del INE, según estos datos, se sostiene gracias al electorado joven. Sospecho que el escándalo de corrupción podría tener un fuerte impacto precisamente entre ese segmento joven, por lo que bien podemos esperar una caída notable.

Pero para qué especular. Esperemos a ver qué dicen las nuevas encuestas y cómo evoluciona la confianza en el INE rumbo al primer domingo de junio de 2027.