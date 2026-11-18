Amaia Montero Amaia Montero explicó que su reincorporación a La Oreja de Van Gogh representó un proceso de adaptación, tras estar mucho tiempo fuera de los escenarios. (Foto: EFE)

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, después de casi 18 años de separación, no ha sido precisamente como estar en La playa o recibir un ramo de Rosas. La cantante española reconoció que su vuelta a los escenarios estuvo acompañada de críticas por su apariencia física y por los errores de entonación que cometió durante algunos conciertos de la gira por el 30 aniversario de la agrupación.

La intérprete de Puedes contar conmigo también enfrentó críticas por su relación con los demás integrantes de La Oreja de Van Gogh, pues algunas personas señalaron que sus compañeros supuestamente se aprovechaban de ella debido a los problemas personales y de salud que atravesó durante los últimos años.

Durante una entrevista con el programa Hoy por Hoy, de Cadena SER, este 18 de noviembre, Amaia Montero reconoció que las críticas hacia ella y sus compañeros le provocaron sufrimiento y frustración, pese a la emoción que sintió por regresar a los escenarios.

¿Por qué Amaia Montero asegura que sufre tras regresar a La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero explicó que su reincorporación a La Oreja de Van Gogh representó un proceso de adaptación, especialmente porque permaneció alejada de los escenarios durante aproximadamente 7 años.

La cantante reconoció que los primeros conciertos resultaron complicados, pese a los ensayos y la constante preparación. Incluso consideró que algunos de los obstáculos estuvieron relacionados con aspectos psicológicos.

“Estoy sufriendo. He dicho eso, ¿sabes? Entonces, quiero aclarar que sí, de alguna forma sufres porque somos muchas personas las que estamos implicadas en esta gira, ¿no? Somos más de 150 personas las que estamos ahí. Se nos ve a nosotros, pero hay mucha gente ahí y están diciendo muchas tonterías y eso te genera un sufrimiento, una especie de, digamos, frustración”.

Montero explicó que recibió críticas por su aumento de peso y por las desafinaciones que tuvo al interpretar algunas canciones durante los conciertos de La Oreja de Van Gogh.

Sobre su apariencia física, explicó que el estrés y la ansiedad durante el inicio de la gira influyeron en sus hábitos alimenticios. Incluso recordó que, durante unos días de descanso, comió chocolate como una forma de afrontar ese estado emocional.

Respecto a los cuestionamientos por su voz, reconoció que cometió errores durante algunas presentaciones.

“Y lo que está circulando son errores. Errores que se cometen en un escenario y en cualquier lado. [...] Porque si tú me pones todo el concierto entero, vas a ver eso como un error. [...] Eso no es todo el concierto”.

La cantante reconoció que estos comentarios le provocaron coraje y dolor, no solo por las críticas dirigidas hacia ella, sino también por las consecuencias para sus compañeros y seguidores.

“Soy humana. [...] Sufro por mí y por todos mis compañeros [...] y luego, sinceramente y personalmente, no creo que me merezca eso”.

Álvaro Fuentes, bajista de La Oreja de Van Gogh, respaldó a Montero y explicó que los conciertos son experiencias que no pueden juzgarse únicamente mediante videos breves grabados con teléfonos celulares.

Durante la entrevista también se abordaron las versiones que señalan que los integrantes de La Oreja de Van Gogh supuestamente se aprovechan de Amaia Montero, después de los problemas personales y de salud que enfrentó.

Sin embargo, Xabi San Martín describió el regreso de Montero como una historia de superación y aseguró que acompañarla durante esta nueva etapa representa una experiencia especialmente significativa.

“Esta historia de superación se escucha en los conciertos, se escucha. Se escucha en tu manera de cantar, en tu manera de entregarte”, expresó el tecladista.

Amaia Montero señaló que le ha costado su regreso a La Oreja de Van Gogh, pues llevaba 7 años fuera de los escenarios. (Foto: EFE)

¿Por qué Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh y cuándo regresó?

Amaia Montero abandonó La Oreja de Van Gogh en noviembre de 2007, después de 11 años como vocalista, para comenzar una carrera como solista.

Su salida ocurrió después del éxito de álbumes como Dile al sol, El viaje de Copperpot, Lo que te conté mientras te hacías la dormida y Guapa, que consolidaron a la agrupación como una de las más populares del pop español.

En 2008, Leire Martínez se incorporó como vocalista y permaneció durante 17 años en la banda, hasta que su salida se anunció en octubre de 2024, en medio de diferencias sobre el futuro del proyecto musical.

Un año después, La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de Amaia Montero, casi 18 años después de su separación. La reunión también estuvo acompañada de la ausencia temporal del guitarrista Pablo Benegas, quien decidió no participar en esta etapa de conciertos.

La cantante volvió a presentarse con sus antiguos compañeros el 9 de mayo de 2026, durante un concierto en el Bizkaia Arena de Barakaldo, España, que marcó el inicio de la gira Tantas cosas que contar, organizada por el 30 aniversario del grupo.

Pese a las críticas, la agrupación aseguró que la gira representa una de las etapas más importantes de su trayectoria.

El próximo año, La Oreja de Van Gogh ofrecerá 5 conciertos en México: el 27 de junio en Monterrey, el 2 de julio en Guadalajara y el 8, 9 y 10 de julio en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Además, sus integrantes adelantaron que trabajan en nuevas canciones y tienen la intención de grabar otro disco cuando concluya su calendario de conciertos.