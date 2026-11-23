Miren ustedes por dónde el viaje a China de Claudia Sheinbaum y Mark Carney ha cambiado la naturaleza de la relación entre los socios del T-MEC. Lo que hasta ahora parecía un matrimonio convencional entre los tres países de América del Norte se ha convertido, después de Shenzhen, en una relación abierta.

Bajo la égida y el mandato de Donald Trump, aquel matrimonio tenía un dueño de la casa y dos acompañantes obligados a aceptar sus condiciones. Como si el presidente estadounidense, musulmán únicamente para estos efectos y amparado en la poligamia permitida por el islam, tuviera una mujer y un hombre: la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. Pero resulta que ambos han encontrado otro interlocutor.

Trump estaba, por así decirlo, detrás de la puerta, mientras Xi Jinping, con media sonrisa para cada uno, abría con México y Canadá una relación que difícilmente terminará aquí. Es verdad que Trump también se reunió con ambos mandatarios. Lo importante es que sus socios norteamericanos hablaron directamente con China, sin que Washington dictara todas las condiciones.

¿De qué tamaño es la crisis mundial? Este nuevo y viejo Yalta de Shenzhen aporta novedades extraordinarias. No sé si contribuirá a la paz o al final de la guerra en Ucrania. La declaración conjunta de Xi Jinping, Trump y Vladimir Putin no resolvió ese conflicto, pero dejó una fotografía que ayuda a comprender el mundo que está naciendo.

Por mucho que Trump insulte, recurra al bullying o amenace con duplicar los aranceles, tendrá que reconocer una realidad distinta, sobre todo cuando las mayorías demócratas elegidas en noviembre asuman el control de ambas cámaras del Congreso. China ha ganado una posición fundamental. Ya no es solamente el enemigo común, el problema que debe evitarse o la potencia de la que conviene cuidarse: es un interlocutor indispensable.

Todo sucedió con Trump en Shenzhen y, al mismo tiempo, detrás de la puerta de las conversaciones entre Xi y sus socios. Esta relación abierta parece consentida o, cuando menos, tolerada. Aunque tal vez sea mejor no preguntarles a Carney y Sheinbaum si la querían o si las circunstancias los empujaron a ella.

Tome usted muy buena nota de estos cambios. De los tres protagonistas de aquella cumbre, celebrada en el pináculo del planeta Tierra, el único que parece tener asegurado su puesto es el anfitrión. Putin sigue atrapado en una guerra contra Ucrania que no ha conseguido ganar, aunque no quiera reconocerlo. Trump llega debilitado por la derrota electoral de su partido. Ambos son presidentes con dificultades y un horizonte de poder más limitado que el de Xi.

Y ahí surge una pregunta decisiva. ¿Qué le queda a Trump después de las amenazas, el bullying y los aranceles? Seguir siendo el hombre más poderoso de la Tierra. ¿Pero poderoso para qué? ¿Para destruirla? Porque construir no consiste en insultar ni en amenazar con hacer desaparecer al adversario. El verdadero poder se mide por la capacidad de sumar voluntades y confianza para construir y transitar por un camino conjunto y de bienestar común.

Una de las mayores tragedias de la clase política moderna es que tiene muy poco que ofrecer. Unos se pasan el día buscando en el ayer las explicaciones que justifiquen sus fracasos de hoy. Otros se refugian en un silencio culpable y culposo, incapaces de reconocer las causas que los llevaron a perder las elecciones y el poder. A ese fracaso se suma el bochornoso espectáculo de su desaparición frente a situaciones tan extremas como las representadas por Trump en Estados Unidos y la herencia de ocho años de la cuarta transformación en México.

No es posible hacer política sin esperanza. Y la esperanza consiste, precisamente, en que por fin las cosas cambien.

Desde ese punto de vista, y dentro de la justa reivindicación de ampliar el poder de las mujeres, con la que estoy de acuerdo, quizá nuestro gobierno podría comenzar por sustituir a un hombre por una mujer al frente del SAT. Todo lo demás, póngaselo usted.

Cuenta la leyenda política que su actual titular, Antonio Martínez Dagnino, elogiado en su momento desde la mañanera, pertenece a una época en la que el llamado príncipe heredero no tenía necesidad de salir a defenderse, pública y privadamente, de lo que se decía que había hecho.

Hoy, Andrés Manuel López Beltrán ha tenido que responder a señalamientos sobre presuntas irregularidades, que él mismo ha negado. Algunos reportes periodísticos han situado al titular del SAT en un entorno de relaciones con personajes cercanos al hijo del expresidente. Espero que no se trate, una vez más, de acusaciones sin fundamento. Una cosa son las relaciones políticas y otra muy distinta las responsabilidades que puedan demostrarse.

Pero volvamos al viaje a China, porque tengo la impresión de que no hay nada que enseñe más que viajar.

El viaje de nuestra presidenta ha sido muy importante. Para empezar, porque demostró una salud y una resistencia extraordinarias. No cualquiera aguanta unas 21 horas en clase económica desde México hasta Shenzhen. Mis condolencias y, sobre todo, mi solidaridad con los miembros del gabinete que también hicieron aquel paseíto, como cuando tenían 16 o 18 años: 21 horas metidos en un asiento en el que uno no se sienta, sino que se embute.

No comparto las críticas de quienes comparan a nuestra presidenta con otros mandatarios que regresan de sus viajes con las alforjas llenas de contratos, inversiones y oportunidades de desarrollo económico, mientras ella volvió con poco. Regresó incluso con un panda, o por lo menos con la petición.

Pero también llegó a México con acuerdos y conversaciones sobre comercio, energía y otros asuntos. Habrá que comprobar en qué se traducen. Sin embargo, más allá de los resultados económicos inmediatos, hizo algo importante, algo que, al menos, su antecesor nunca hizo: nos volvió a colocar en el mapa. Al menos, en el de la fotografía.

México volvió a sentarse a la mesa cuando, durante los últimos años, nuestra vocación parecía ser parte del menú, pero no precisamente de quienes se lo comen.

Esto no significa que el mundo entero haya comenzado a preguntar por México, sino que nuestra voz pudo escucharse directamente, sin dilaciones ni interpretaciones interesadas. En un mundo donde las relaciones internacionales se reordenan y las grandes potencias vuelven a discutir el reparto de la influencia mundial, eso tiene un valor que no debemos despreciar.

Definitivamente, soy de los que creen que nuestra presidenta hizo bien en ir. Pero, si es verdad que viajar es lo que más enseña, espero con verdadera expectación conocer cuáles fueron las enseñanzas que recogió en China y, sobre todo, cómo piensa trasladarlas a sus conclusiones y acciones políticas durante esta semana. Porque una cosa es sentarse a la mesa y otra muy distinta es saber qué hacer después de haber ocupado ese lugar.