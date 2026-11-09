Recuperar la democracia

Hay mucho que analizar del pasado martes en Estados Unidos. El cambio de mayorías en la Cámara y el Senado importa, pero sucedió algo más profundo: una revolución de movilización social que debemos celebrar.

Quienes me hacen el favor de seguirme conocen mis críticas a los sistemas políticos y a la utilidad de la democracia. La participación en el voto anticipado y en la jornada electoral es una buena noticia para el imperio y para todos. En un mundo donde los datos concentran poder, la dictadura puede adoptar la forma de un algoritmo.

Servidores, plataformas y estructuras tecnológicas condicionan nuestras decisiones cotidianas. Que los ciudadanos reaccionen, voten y pongan límites demuestra que la democracia conserva capacidad de defensa.

Aburre insistir en la condición antidemocrática de Trump. Nadie cuestiona su origen democrático: fue elegido por su pueblo. Cuestiono sus maneras y su concepción del poder, un atentado cotidiano contra los principios democráticos.

De estas elecciones quiero destacar dos. La primera es el voto latino: 67% de los electores latinos consultados apoyó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes. No es una tasa de participación, sino un giro electoral. No fue sólo un castigo: hubo también, a mi juicio, una reacción antirracista y un reclamo económico.

En 2024, Trump avanzó entre los hispanos, aunque no obtuvo la mayoría de sus votos. Muchos que lo apoyaron ignoraban que levantaban la reja de su propia jaula. La política migratoria, las redadas y el trato del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) golpearon a comunidades esenciales en Estados Unidos.

Las operaciones federales en Minnesota, donde en enero murieron dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes migratorios, exhibieron hasta dónde podía llegar esa confrontación. Estos hechos cuestionan el uso de la fuerza y los derechos. El 3 de noviembre, parte del electorado latino decidió romper esa jaula y reafirmó su importancia para el equilibrio social y político del país.

El segundo elemento es la corrupción. Recuerda a 1972, cuando Richard Nixon fue reelegido y comenzó Watergate, que terminaría con su renuncia en 1974.

No significa que el bienestar material haya dejado de importar ni que haya vencido por completo el espíritu de las leyes. Significa que los límites, la transparencia y el equilibrio de poderes recuperaron protagonismo. Más de la mitad del electorado consideró crucial la corrupción gubernamental al votar.

¿Corrupción frente a qué? Frente a la fortuna de la familia Trump, sus negocios y posibles conflictos de interés mientras el padre ocupa el Despacho Oval. Pareciera existir “The Oval Office Inc.”, compañía imaginaria donde todo negocio sale bien y las ganancias se multiplican. Es una metáfora, pero la pregunta es seria: ¿dónde termina el interés público y comienza el privado?

Cuando los gobiernos pierden conducción, las redes sociales imponen vendavales y los medios se debilitan, resultan indispensables los controles tradicionales sobre el poder presidencial.

Trump es distinto. Fue declarado culpable de 34 delitos graves por falsificación de registros empresariales. Recibió una sentencia sin prisión y mantiene una apelación. No cabe afirmar que estaría encarcelado de no ser presidente. Pero la legitimidad electoral no equivale a inmunidad política ni moral.

Tampoco parece cierta su convicción de que le perdonarían todo. En 2016 dijo que podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida sin perder votos. Llegó al poder con la armadura del empresario exitoso, eficaz y ajeno a los vicios políticos. El costo de la vida, la energía más cara y las consecuencias de la guerra contra Irán, emprendida junto a Israel, erosionaron esa promesa. Parte de su antiguo público contribuyó a la derrota republicana.

Confieso que no supe anticipar el alcance de las candidaturas demócratas. Me había quedado con la sensación de un partido sin agenda convincente, desgastado por disputas internas y por la agenda woke. Sin embargo, los votantes no sólo castigaron a Trump: respaldaron perfiles que anuncian renovación política. Corresponde observar qué hacen y si cumplen.

Más importante aún fue la señal de ruptura de Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas. En su primera conferencia, dijo que la gente estaba cansada de divisiones y guerras culturales. A mi juicio, su mensaje rompe tanto con el agotamiento demócrata bajo Biden como con las catacumbas del conservadurismo trumpista.

Los nuevos demócratas entienden que aquel modelo está agotado. Su alternativa no puede ser otra batalla ideológica, sino una administración más moral y competente. Como en otros países, la confianza pública ya no descansa sólo en ideologías o buenas intenciones. La prueba de fuego es gobernar con honestidad y eficacia.

La mayor incógnita no será sólo el choque entre un Congreso demócrata y el veto presidencial, sino la reacción republicana frente al daño político y moral del trumpismo. ¿Hasta dónde llegarán las complicidades y qué provocará una rebelión interna?

Según la Constitución, en un juicio político o impeachment, la Cámara de Representantes acusa y el Senado juzga. La destitución exige dos tercios de los senadores presentes y apoyos republicanos.

Los demócratas anuncian investigaciones sobre los negocios de Trump, su familia y su administración. Otra destitución es una posibilidad institucional, no una consecuencia de las urnas. Las nuevas mayorías asumirán el próximo 3 de enero.

El mundo es nuevo. Las mayorías estadounidenses también, y con ellas cambia la lectura del equilibrio internacional. Hoy, el eje China-Estados Unidos es el eje de la estabilidad mundial y sobre el que se configurará el futuro cercano de los equilibrios internacionales.

Más vale comprender que el poder no concede indulgencia ilimitada, como aquel Calígula que, según la tradición, quiso nombrar cónsul a su caballo. Quizá comenzó la cuenta atrás para que cada uno responda por sus decisiones.

Todo hace prever un otoño-invierno caliente. La derrota republicana no ha moderado a Trump. Su primer movimiento: designar a Stephen Miller jefe de Gabinete de la Casa Blanca. No es un relevo administrativo, sino una declaración de guerra política.

Miller, artífice de la línea dura migratoria, ha impulsado al ICE y la radicalización de las negociaciones con México. A mi juicio, algunos métodos recuerdan peligrosamente a las camisas pardas. En la batalla que viene parece no haber prisioneros. No sé si los demócratas tuvieron alguna vez una salida.

Las declaraciones de Hinojosa y la respuesta irónica de Musk ante la derrota muestran dos mundos enfrentados. El eje Trump-Musk, pese a resistencias republicanas, parece dispuesto a una batalla sin cuartel antes que aceptar los límites de las urnas.

México y Estados Unidos son socios preferentes entre sí. En 2025, México fue el principal socio comercial estadounidense. El nuevo Congreso abre una oportunidad para reconstruir el pacto bilateral. Nadie debe equivocarse: ni viejos ni nuevos legisladores aceptarán injerencias políticas en los asuntos internos de su país.

El juego es otro: dejar de mirarnos como enemigos y rechazar la tentación de encerrar a los migrantes en un gueto moderno mediante leyes y prácticas que los excluyen por su origen o color de piel. Estados Unidos no se entiende sin su diversidad: según el censo, cerca de 45 millones de residentes de cinco años o más hablan español en casa. La realidad demográfica no desaparece por decreto y la lección del 3 de noviembre tampoco. Cuando una sociedad decide hacerse escuchar, recuperar la democracia deja de ser un lema y vuelve a ser una posibilidad.