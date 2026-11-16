La guerra de los teclados

Primero, empezaron a sonar conceptos como el de guerra híbrida. Se explicaba que era una forma de ataque que combinaba tecnología, drones y otros instrumentos destinados, sobre todo, a asustar a las sociedades.

Segundo, empezamos a tener cada vez más conciencia y constancia de que el dominio tecnológico, lo que hemos calificado como la dictadura del algoritmo es más significativo y preocupante de lo que parece.

Después, empezamos a ver una multiplicación, no como los panes y los peces, sino como los hongos después de una fuerte temporada de lluvias, de amenazas de bomba simultáneas en distintos países. Primero fueron los aviones. Después, las escuelas. En Italia, cerca de 6 mil 300 centros educativos recibieron amenazas que provocaron evacuaciones masivas y extendieron el miedo entre miles de familias.

Como ustedes ven, se puede vivir y pensar que, a veces, estas cosas pasan. Que son acontecimientos aislados, fallas tecnológicas o amenazas que no necesariamente tienen mayores consecuencias. Pero también pueden representar el inicio, la demostración y la puesta en práctica de lo que hasta ahora parecía solamente una teoría.

Ya se puede contestar la pregunta de qué pasa si un día se caen los sistemas informáticos integrados de los que depende el funcionamiento del mundo. Mírelo usted con sus propios ojos. Los cinco continentes se vieron afectados por las interrupciones de los servicios de Microsoft.

No hay manera de contrarrestar inmediatamente los efectos casi letales que una interrupción de estas características puede tener sobre la economía y la industria. Sobre todo, cuando buena parte de nuestras estructuras económicas dependen del dominio tecnológico y de sistemas que no controlamos.

Por si no tuviéramos bastante, por si todavía necesitáramos conocer de verdad la diferencia entre la guerra y la guerra híbrida, de golpe llegó el pasado viernes 13. Esa fecha que la superstición ha convertido en una especie de día negro para la suerte de los pueblos.

Este viernes 13 de noviembre, Estados Unidos recurrió a una medida extraordinaria que no había puesto en práctica a escala nacional desde enero de 2023 y que, antes de entonces, había quedado asociada a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.

La Administración Federal de Aviación ordenó que se suspendieran los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos, tanto comerciales como privados. Los aviones que ya estaban en el aire pudieron continuar sus vuelos y aterrizar, pero las nuevas salidas quedaron detenidas por aproximadamente 4 horas.

Tienen ustedes que pensar que, en Estados Unidos, el uso del avión como medio de transporte, dadas las distancias, la tradición y, sobre todo, la cultura del viaje, tiene una importancia que difícilmente puede compararse con la de otros países.

El viernes 13, poco antes de las cuatro de la tarde, hora del Nueva York, la Administración Federal de Aviación ordenó la paralización inmediata de los despegues en todo el territorio estadounidense. Una decisión que respondió a problemas de comunicación en los 22 centros regionales de control del tráfico aéreo.

Eso significa que un sistema que gestiona, en promedio, más de 44 mil vuelos diarios podía ver alterado su funcionamiento. Eso significa que, solamente en los tres grandes aeropuertos que sirven a la ciudad de Nueva York, cientos de conexiones nacionales e internacionales podían sufrir las consecuencias. Eso significa que una falla tecnológica era capaz de comprometer, de golpe, una de las actividades más importantes para el funcionamiento económico y social del país. Eso significa el fin de la seguridad tecnológica tal como creíamos conocerla. O, quizá, algo peor.

El 13 de noviembre no puede ser un día más. Como todos sabemos, los días que cambiaron la historia no se diferenciaban, al comenzar, de la normalidad de cualquier otro día. Lo que los cambia es la brutalidad de lo sucedido, su alcance y la trascendencia que una situación puede adquirir en función de sus consecuencias.

El 11 de septiembre de 2001 era un día luminoso. El sol brillaba sobre Nueva York y Washington, y nada parecía anunciar, de ninguna manera, que estaba a punto de nacer un mundo nuevo. Un mundo marcado por la desaparición y el hundimiento de los pilares y las torres del mundo antiguo. Pero sucedió. Sea cual sea la explicación de lo ocurrido el pasado viernes, lo que es cierto es que se acabó la seguridad tal como la entendíamos.

Lo que es cierto es que la guerra ya no es un término ajeno ni una maldición de la que simplemente hay que cuidarse. Vivimos, convivimos y experimentamos todos los días situaciones que nos acercan a las consecuencias de una guerra, aunque todavía no sepamos exactamente cómo llamarlas.

Es fundamental ordenar de verdad toda la escala de lo que está pasando. Las amenazas de bomba contra los aviones, las evacuaciones de escuelas, las alteraciones de los sistemas de Microsoft y, finalmente, la interrupción de los despegues en Estados Unidos.

No está demostrado que todos estos acontecimientos respondan a un mismo origen ni a una operación coordinada. Pero su coincidencia nos obliga a preguntarnos hasta dónde llega nuestra vulnerabilidad y qué significa realmente vivir bajo el dominio tecnológico.

Porque lo que dijeron las autoridades estadounidenses fue una cosa muy importante: por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad, se ordenó suspender los despegues en todos los aeropuertos del país por más de cuatro horas.

Las guerras modernas no solo tienen nuevos nombres, como híbridas o compuestas. Han cambiado sustancialmente su naturaleza. Lo que antes hacían millones de hombres que morían en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y después las V1, las V2 y, finalmente, la bomba de Oppenheimer, hoy también puede hacerse mediante circuitos integrados y teclados.

Estas últimas semanas de 2026 han sido un gran ejercicio para comprobar las fortalezas y debilidades de nuestras sociedades. Estamos en una guerra que se manifiesta de distintas maneras, aunque no todas respondan necesariamente a una acción enemiga. Hoy basta con interrumpir los sistemas de los que depende nuestra vida cotidiana para comprender que la mayor vulnerabilidad de nuestro tiempo puede estar, precisamente, en aquello que creíamos que nos hacía invulnerables.

Lo vimos con la caída mundial de los servicios de Microsoft. También con la obsolescencia y necesidad de modernizar de los sistemas de control aéreo estadounidenses, que el pasado viernes obligó a suspender los despegues en todo el país. O con las miles de amenazas de bomba enviadas a escuelas europeas.

Está es una guerra que, de momento, se libra también en el terreno psicológico, alimentando la inestabilidad y la inseguridad que recorren el mundo. ¿Quién tiene realmente el control?

Tal vez, cuando la historia termine de escribirse, alguien llegue a decir que la Tercera Guerra Mundial comenzó un viernes 13 de 2026.