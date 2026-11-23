Lamento el fallecimiento del maestro Jorge Tamayo López Portillo, quien fuera presidente de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía (AEFE) y presidente del Colegio Nacional de Economistas. Un abrazo fraterno a su esposa y a sus hijos.

Dado que estamos prácticamente cerca del próximo año, cuando cerrarán varios gobiernos estatales sus ciclos de gobierno, vale la pena recordar algunas experiencias.

Una de ellas fue la que tuve como coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) y después en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Existen varios asuntos relevantes que deben tomarse en cuenta para el cierre de sus administraciones.

Algunos tienen deudas de corto plazo con proveedores y contratistas. Además, existe un déficit en el gasto de educación básica, el servicio de la deuda pública y el esfuerzo por solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

También se debe revisar la cuenta pública del último año de gobierno. Esto incluye la educación básica, el servicio de la deuda pública y el esfuerzo por solventar las observaciones de la ASF.

La revisión de la cuenta pública corresponde incluso a la siguiente administración, así como a educación básica, el servicio de la deuda pública y el esfuerzo para solventar los comentarios de la Auditoría.

También se debe considerar la revisión de la cuenta pública de su último año de gobierno, lo cual incluso corresponde a la siguiente administración, así como las observaciones de ejercicios anteriores.

En mi experiencia, reconozco que el primer año de gobierno es quizás el que mejor deben cuidar, y tomar en cuenta que la transparencia y la revisión de lo pendiente deben ser sus trabajos prioritarios.

Hace algunos años, algunos amigos gobernadores, al preguntarles cuál era el año más complicado de su gestión, me contestaban que el primer año o el quinto.

Mi consejo siempre fue decirles que el año más difícil es el séptimo, cuando ya no cuentan con sus colaboradores; muchos no previnieron tener la información suficiente para aclarar cualquier observación que se les hiciera y poder tener claro el carácter del trabajo que realizaron, porque su último año se termina y se pone a prueba tiempo después.

Por eso es muy importante que tengan los elementos para la defensa de los logros y la explicación de las cuestiones no claras de la administración, incluso de algunos de sus funcionarios.

Cuando un gobierno concluye, siempre quedan asuntos pendientes o en proceso, destacando dos fundamentales: la elaboración de la cuenta pública de su último año de gestión y su posterior discusión en el Congreso local, así como la revisión del ejercicio del gasto federalizado del último ejercicio de la administración saliente y el seguimiento de las observaciones del penúltimo año.

Es común que se magnifiquen los problemas del pasado, incluso entre gobiernos del mismo partido, y se potencian cuando se trata de partidos diferentes en el poder. Y ejemplos hay muchos, en el pasado y en el presente más inmediato.

La esencia es que la falta de información hace esta tarea aún más complicada, lo cual inicia desde los primeros días de su término.

Desde 1986, cuando fui funcionario en el gobierno de Oaxaca, tuve la oportunidad de ser electo por mis compañeros de la región siete como Coordinador Regional de la zona fiscal, desde la cual, conforme algunos colegas terminaban su gestión, teníamos la oportunidad de revisar entre nosotros las actividades pendientes.

En la región estaban, si no me equivoco, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche. Logramos establecer una buena comunicación para estar preparados conforme nos fuera tocando entregar la responsabilidad que tanto tiempo tuvimos.

En 1987 hubo un ajuste en el tipo de cambio que impactó a los estados, y fue también cuando empezó el auge de las casas de bolsa.

En Oaxaca, en 1987, se estableció la primera bolsa. Sin embargo, fuimos cuidadosos con los pocos recursos que íbamos ahorrando, para seguir la ortodoxia y no correr riesgos como en algún estado, del cual ya se me olvidó el nombre, que tenía sus recursos en una casa de bolsa y tuvo un efecto desastroso para esa entidad. Pero eso se superó con el tiempo.

Les comento una anécdota de un estado del norte: me reuní con un gobernador saliente, que no tenía ni un solo colaborador que tuviera la información que se debería tener para aclarar las observaciones, obteniendo un resultado negativo para ese estado.