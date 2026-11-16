Las lecciones vivas del Mtro. Jesús Silva Herzog

Hoy es un día adecuado para recrear un tema de relevante, el Aniversario de la Revolución Mexicana. En su momento comenté que, junto con Álvaro Echeverría, hicimos un planteamiento al Presidente Miguel de la Madrid durante el Quinto Congreso Nacional de Economistas, a propósito de lo que señaló el Maestro Silva Herzog, siendo la Mtra. Ifigenia Martínez quien lo presentó en el Congreso.

Silva Herzog fue un hombre de su tiempo. Su paso por la vida sintetiza la tradición de mentes lúcidas que construyeron la Nación: Poeta, Economista, Filósofo, Político, con mayúsculas.

Don Jesús representa al mexicano creador de instituciones comprometidas con el pueblo, al intelectual que subordinó talento y acción al servicio cabal de los desfavorecidos. Fue, en esencia, un protagonista que por determinación militante supo ubicarse en la vanguardia del capital social, posición que jamás declinó.

El Maestro inició su lucha política en 1914, a los 21 años de edad, al sumarse a la brigada del General Eulalio Gutiérrez, y desde entonces no cesó. Fue congruente y siempre tuvo vigencia su juicio crítico y constructivo. Tuvo un pensamiento humanista, con un gran vigor del juicio político y económico, que en su voz sorteó los riesgos de la adulación.

Eminentemente historiador, detectó con oportunidad y convicción la crisis de la Revolución Mexicana. Ya en 1949 señalaba: “Ahora, después del tiempo transcurrido, pienso con cierta tristeza y siempre con claridad que la Revolución Mexicana ya no existe; murió calladamente, sin que nadie, o casi nadie, lo advirtiera en su tiempo”.

Recuerdo muy bien cuando, siendo estudiantes de la Facultad de Economía, logramos una entrevista con el Maestro Jesús Silva Herzog para nuestra revista estudiantil, quien acudió con nosotros a la sede del Colegio Nacional de Economistas, donde nos dijo que el homenaje que le hacíamos era merecido, ya que consideraba que la modestia era la peor de las hipocresías y nos lo demostró hablando durante dos horas sobre lo que había realizado para las clases populares y el país.

Una anécdota personal es que alguna vez le pedí al Maestro que me prestara “La Economía Política” de Guillermo Prieto, me respondió que, desgraciadamente, unas semanas antes ese libro dejó de ser suyo, porque ya lo había donado a nuestra Facultad de Economía, y por tanto no podía prestar lo que no era suyo. Con el paso del tiempo recibí de su parte un ejemplar de dicho libro, mismo que conservo en casa como un gran tesoro.

Para ese documento que la Mtra. Ifigenia Martínez leyó en el Pleno del Congreso Nacional de Economistas con la presencia del Presidente de la Madrid, participaron colegas brillantes como: Armando Labra, Jesús Puente Leyva, José Blanco, Porfirio Camarena, Mario Coria, David Márquez Ayala, la Maestra Ifigenia Martínez, otra gran economista Sofía Méndez Villarreal, los Maestros Padilla Aragón, Ricardo Torres Gaytán, Don Jorge Tamayo LP, por supuesto Álvaro Echeverría y quien esto escribe, entre otros.

El Maestro donó su biblioteca a la Facultad de Economía y nunca dejó de preocuparse por México. Fue un actor activo de gestas trascendentes. Su lección fue la coherencia y la convicción: su entrega absoluta en la lucha por la expropiación petrolera en 1938; su contribución a testimonios como Cuadernos Americanos e Investigación Económica; la creación de la Escuela Nacional de Economía (hoy Facultad); la Universidad Obrera y Campesina, así como el Fondo de Cultura Económica. Impulsó e inspiró órganos profesionales como el Colegio Nacional de Economistas; escribió las semblanzas de Juárez y de Cárdenas; incursionó en los trabajos de Tomás Moro y en el Quijote de la Mancha. Todo ello revolucionó al País y fortaleció, fundamentalmente, el trabajo de quienes éramos jóvenes economistas y, obviamente, a la propia UNAM.

La historia de México es la lucha por ser Nación y por ser independientes. Los mexicanos como el Mtro. Silva Herzog son y serán célula viva de esa historia.