Cuauhtémoc Cárdenas siempre estará con nosotros, y siempre será recordado como un hombre ejemplar y con principios firmes. Durante muchos años, el ingeniero Cárdenas, la maestra Ifigenia Martínez y Hernández (1925-2024), Porfirio Muñoz Ledo (1933-2023), Alejandro Encinas y un servidor nos reunimos periódicamente para comer y conversar de los temas que nos inquietaban a todos. Tenía yo al frente estupendos maestros.

Fueron muchos los temas que compartimos y debatimos y siempre contábamos con la figura destacada del ingeniero Cárdenas. Con los cuatro tuve diálogos relevantes que nutrieron mi convencimiento de que, con el liderazgo del ingeniero, formábamos un grupo realmente preocupado por el desarrollo económico y social de nuestro país.

Más allá de lo personal, cabe mencionar que Cuauhtémoc Cárdenas tuvo la razón y las elecciones de 1988 fueron ganadas por él; de ello no tuvo nunca la menor duda, pero el ingeniero siempre respetó las instituciones y procuró la paz en el país.

En 1989 fundó el PRD junto con Ifigenia y Porfirio; en 1997 Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México, electo por voto popular, y fue tres veces candidato a la Presidencia de la República.

En enero de este año, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le otorgó el Doctorado Honoris Causa, en el marco de los 90 años del Instituto.

Nuestras reuniones siempre fueron productivas, lo mismo que las que sostenía con la maestra Ifigenia, Porfirio y Alejandro Encinas, con quienes abordé temas fiscales y de política económica, pero particularmente siguiendo las recomendaciones y opiniones del ingeniero Cárdenas.

Alejandro y yo éramos los más jóvenes frente a ellos, a quienes les estoy muy agradecido, pero particularmente siento respeto por el ingeniero Cárdenas como un líder moral, por su prudencia y por su patriotismo.

Hoy se han ido los tres maestros de aquellos encuentros: Ifigenia y Porfirio se nos adelantaron, y ahora, lamentablemente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien es considerado un ícono en la historia política del país, un ejemplo de patriotismo y de amor por México. En lo personal, lo extrañaré toda la vida.

Me queda la fortuna de contar con la amistad de su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, con quien también tengo muchos afectos.

Recuerdo una anécdota: cuando yo era funcionario de Hacienda, hubo un conflicto en Oaxaca; mientras presidía una reunión sobre coordinación fiscal en el Estado de México, me avisaron de lo que estaba sucediendo —mi familia siempre ha vivido en Oaxaca—. De camino de regreso a la ciudad, me llamó el gobernador de Michoacán para ofrecerme apoyo para mi familia; afortunadamente, ya habían tomado las precauciones necesarias para mantenerse alejada de la zona de conflicto.

Ese gobernador era Lázaro Cárdenas Batel, un hombre brillante y preocupado por México, digno hijo del ingeniero y nieto del general Lázaro Cárdenas.

Tuve la fortuna de que, cuando recibí el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Nuevo León, el ingeniero Cárdenas aceptó una invitación a comer con algunos amigos, entre ellos el gobernador de Michoacán y su secretario de Finanzas.

PD. El próximo viernes 6 de noviembre, en el marco del Día del Economista, la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM realizará el relanzamiento de la organización, cuyo fin fundamental será ayudar a los jóvenes estudiantes que requieren recursos, no sólo como estímulo, sino para que sean mejores estudiantes.

El evento estará encabezado por el rector de la UNAM, primer economista en ocupar tan honroso cargo, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, acompañado de la directora de la Facultad de Economía, la maestra Lorena Rodríguez, autoridades universitarias, y asistirán docentes y exalumnos destacados de la Facultad de Economía de la Máxima Casa de Estudios.