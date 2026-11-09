Reunión de economistas de la UNAM

En el marco del Día del Economista, nos reunimos en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, en Ciudad Universitaria, para un encuentro con el secretario de Hacienda, Mtro. Edgar Amador Zamora; la presidenta del INEGI, Graciela Márquez; el subgobernador del Banco de México, Omar Mejía Castelazo y, lo más importante, becarias y becarios de nuestra Asociación.

El encuentro fue relevante porque integró a generaciones, funcionarios públicos, docentes y autoridades. Entre ellos estaban Dionisio Meade y García de León, presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM; la Dra. María Eugenia Romero Sotelo, coordinadora del Posgrado de Economía; los doctores Gerardo Esquivel Hernández, Enrique del Val Blanco, expresidente de la AEFE, y el Dr. Juan Pablo Arroyo. También estaban nuestro decano Jorge de la Vega Domínguez y el Mtro. Julio Millán y el exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Lamentamos la ausencia de otros maestros como José Ángel Gurría, ligado a la historia de nuestro fondo de becas.

“Hace mucho que no teníamos un desayuno así”, dijo el rector Lomelí. No era una ceremonia más, sino un ejercicio que la AEFE quiere recuperar. Lomelí es el primer economista que llega a la Rectoría de la UNAM, egresado y exdirector de nuestra Facultad. Recordó que dentro de tres años se cumplirá un siglo de la creación de la carrera de Economía y que este año se cumplen cincuenta de que la Escuela Nacional de Economía se convirtiera en Facultad. Llamó a “recuperar la visibilidad” de la Asociación y reconstituir el tejido de egresados, celebrando la presencia de los becarios para alimentar la tradición “con la experiencia de quienes nos han antecedido y con el empuje y el dinamismo de quienes vienen detrás de nosotros”.

Como presidente de la asociación, me tocó abrir el evento. Subrayé que seguiremos reuniéndonos con las nuevas generaciones. También agradecí la presencia de los familiares de la maestra Ifigenia Martínez y del maestro Jorge Tamayo. Ningún encuentro de economistas de la UNAM se entiende sin recordar a quienes nos antecedieron, como muchos de nuestros maestros, incluido José Luis Cezeña y el maestro Ricardo Torres Gaytán.

Destaco el comentario de Marisa Fernanda Carapio, becaria de noveno semestre, quien explicó que una beca no es sólo dinero para transporte, materiales y comida, sino un reconocimiento al esfuerzo. Cada semestre los becarios auxilian a un doctor o doctora en investigación, análisis de datos o preparación de clases. En esa práctica aprendió a ser cuidadosa, puntual y a preguntar cuando tenía dudas: “la confianza se gana haciéndolo bien”. Se comprometió a apoyar a quienes vienen detrás: “Esa es la mejor forma de agradecer”, dijo.

La directora de la Facultad, Lorena Rodríguez, recordó que fue becaria de la Asociación “prácticamente toda la carrera”; ella misma estuvo alguna vez en el lugar de Marisa Fernanda. Juan Pablo Arroyo contó cómo nacieron las becas: don Horacio Flores de la Peña, entonces embajador en Moscú, solicitó ayuda para becar a dos alumnos; luego fueron seis, y surgió el fondo de becas de la Asociación y la Fundación UNAM, que José Ángel Gurría aceptó con mucho gusto.

Sé en carne propia lo difícil que es salir adelante en condiciones adversas. Por eso, la meta de esta nueva etapa de la AEFE que presido es entregar hasta cien becas por ciclo escolar a quienes tengan los mejores promedios. Para lograrlo, trabajamos en un Plan Estratégico de Financiamiento que busca aumentar los recursos para las becas, mediante eventos, donaciones, alianzas institucionales, servicios digitales y un fondo patrimonial cuyos rendimientos financien becas.

El encuentro fue un reconocimiento a los avances de la Facultad y a lo que ha significado la UNAM para el país. Quiero cerrar con un deseo cercano: en Oaxaca, mi estado, la UNAM cuenta desde 2025 con su Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Oaxaca. Estoy seguro de que pronto tendremos una Escuela de Economía de la UNAM. Como dijo la directora: “una comunidad se construye con memoria, con gratitud y con voluntad de abrir oportunidades”. Es maravilloso el mundo de la UNAM.

PD: Me acompañaron dos hermanos, Rogelio Colmenares, egresado también de la Facultad de Economía, y mi hermano de vida, Carlos Ramírez, con quien hemos publicado libros y hemos creado la Asociación de Periodistas y Economistas, con personajes como Manuel Buendía.