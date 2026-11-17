Vadhir Derbez ya era investigado por la Fiscalía de la CDMX por una presunta violación que ocurrió en Coyoacán (Foto: Shutterstock

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva investigación contra Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación presentada por una adolescente de 15 años, quien señaló que la agresión sexual ocurrió durante un viaje a bordo de un crucero de Royal Caribbean.

De acuerdo con los primeros reportes, la presunta agresión sexual ocurrió a bordo del crucero Icon of the Seas, cuando el barco ya había salido de aguas territoriales y navegaba en aguas internacionales.

La adolescente también denunció que, después de la presunta agresión, Vadhir Derbez la habría amenazado para que no contara lo sucedido. Según su versión, el actor le advirtió que, debido a su fama, nadie le creería y que revelar lo ocurrido podría perjudicar su vida.

De acuerdo con los reportes, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), perteneciente a la FGR.

Este expediente sería independiente de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de Justicia de la CDMX contra el actor por otra denuncia de presunta violación.

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