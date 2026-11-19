Luis de Llano había justificado la forma en la que se disculpó, ya que afirmó que, de lo contrario, admitiría un delito públicamente. (Foto: Cuartoscuro / captura de pantalla).

El juzgado a cargo del caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano determinó que las disculpas que ofreció el productor de Timbiriche a la cantante no son válidas, de acuerdo con lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La intérprete de ‘Rueda mi mente’ compartió la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que su equipo legal explicó que, ante el incumplimiento de la sentencia, el juzgado dictó algunas medidas contra el productor Luis de Llano.

Entre ellas se encuentra un arresto de 36 horas que el tío de Benny Ibarra deberá cumplir, así como borrar el primer video de disculpas que realizó y volver a pedir perdón en los términos que habían sido acordados.

¿Qué había dicho Luis de Llano sobre sus disculpas a Sasha Sokol?

Las disculpas de Luis de Llano fueron cuestionadas por Sasha Sokol, debido a que la actriz afirmó que el productor no siguió el texto que había sido aprobado y que, por orden de las autoridades, tenía que leer.

En este debía reconocer que, por su edad, la exintegrante de Timbiriche no podía consentir una relación —pues era una adolescente de 14 años y él un adulto de 39—; que actuó desde una posición de poder y que los papás de Sokol no fueron cómplices de Luis de Llano.

Al respecto, el equipo legal del famoso publicó un segundo video en el canal de YouTube ‘Cumplimiento Luis de Llano’, en el que explicó que él no podía leer este texto, ya que hacerlo sería una forma de autoincriminarse al admitir un delito públicamente.

Sasha Sokol había rechazado previamente las disculpas de Luis de Llano. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

“(La exigencia de Sasha Sokol) es un intento de autoincriminación y confesión coaccionada, prohibido por la Constitución”, indicaron. También explicaron que cumplieron con la sentencia al ofrecer una disculpa y compartir el video con el público.

“El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actoral, lesionando derechos humanos básicos”, afirmaron e indicaron que, supuestamente, Sasha Sokol busca una sentencia punitiva.

Además, afirmaron que, cuando “la cosa juzgada” lesiona los derechos humanos, existe una excepción. El equipo legal de Luis de Llano finalmente señaló que serían las autoridades quienes juzgarían sus disculpas.

¿Por qué las disculpas de Luis de Llano a Sasha Sokol no son válidas?

Luego de días de disputa, el juzgado también rechazó las disculpas que ofreció Luis de Llano, debido a que consideró que no se ajustan a la sentencia que le fue dictada, por lo que deberá volver a pedir perdón.

“Estas determinaciones aclaran un punto fundamental: no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia”, indica el comunicado.

El equipo de Sasha Sokol explicó previamente que Luis de Llano debía apegarse al texto aprobado; una vez que el video estuviera listo, tenía que enviarlo al juzgado. Tras ello, la cantante tenía derecho a revisarlo y, una vez cumplido este procedimiento, podía publicarse. Esto no sucedió.

“Luis de Llano ignoró todo ese procedimiento, difundiendo una supuesta disculpa que nuevamente revictimizó a Sasha Sokol”, afirmó el equipo legal de la artista.

En el nuevo comunicado explicaron que, además, el juzgado rechazó los argumentos que había presentado Luis de Llano para que sus disculpas fueran válidas.

“Luis de Llano ha intentado justificar su negativa a cumplir alegando una supuesta inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación. La jueza desechó ambos argumentos y reiteró su obligación de cumplir con la sentencia”, señala el comunicado.

Además, indicaron que la cantante solo está buscando acceder a la justicia: “No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol”.

Finalmente, explicaron que leer la disculpa aprobada no es lo que puede llevar a Luis de Llano a prisión, sino el hecho de seguir negándose a cumplir con la sentencia que le fue impuesta, de acuerdo con los abogados de Sasha.

“Luis de Llano ha buscado modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia mediante más de 30 escritos, apelaciones y amparos (...) El juzgado ha tenido que requerirle en trece ocasiones el cumplimiento de la sentencia (...) Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla”, indicaron.