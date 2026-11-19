El bróker internacional ofrece acceso a más de 5,000 instrumentos CFD y herramientas de trading, aunque los usuarios mexicanos operan a través de una entidad regulada en Bahamas y enfrentan los riesgos inherentes a los contratos por diferencia.

El acceso a los mercados financieros internacionales se ha ampliado con plataformas digitales que permiten operar desde una computadora o un teléfono móvil. Entre ellas se encuentra Capital.com, un bróker internacional especializado en contratos por diferencia (CFD), que ofrece exposición a acciones, índices, divisas, materias primas y criptomonedas desde una sola cuenta.

La plataforma opera desde 2016 y, de acuerdo con información proporcionada por la compañía, cuenta con más de 874,000 cuentas activas y 10 oficinas a nivel mundial. Para los usuarios mexicanos, el servicio funciona completamente en línea, ya que no cuenta con presencia local y los servicios son proporcionados por una entidad regulada en Bahamas: desde la apertura y verificación de la cuenta hasta los depósitos y las operaciones.

A diferencia de una casa de bolsa tradicional, Capital.com no implica la adquisición de los activos subyacentes. Al operar con un CFD, el inversionista especula sobre el movimiento del precio de un instrumento, con la posibilidad de abrir posiciones tanto largas como cortas. Este mecanismo también permite utilizar apalancamiento, lo que puede incrementar la exposición y, al mismo tiempo, las pérdidas potenciales.

Esto significa que la relación contractual del usuario mexicano es con una entidad internacional y no con una institución financiera supervisada por las autoridades mexicanas. Como resultado, mecanismos como la protección que ofrece el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que aplica a determinados depósitos bancarios en México, no cubren estos fondos.

La compañía señala que mantiene el dinero de los clientes en cuentas segregadas, separadas de sus cuentas operativas. Además, el material proporcionado hace referencia a un seguro temporal con Lloyd’s of London para determinados fondos y bajo las condiciones establecidas en su documentación.

¿Cuánto cuesta operar?

Uno de los elementos de la oferta de Capital.com es una estructura sin comisión por operación. El costo para el usuario se concentra principalmente en el spread, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, así como en el financiamiento nocturno o swap cuando una posición permanece abierta de un día para otro.

De acuerdo con los datos proporcionados, el spread en pares principales como EUR/USD comienza aproximadamente en 0.6 pips, aunque puede cambiar dependiendo de las condiciones del mercado. También existe una comisión de conversión de divisas de 0.7 por ciento en determinadas operaciones.

Este último punto es relevante para los usuarios mexicanos, ya que la cuenta se mantiene en monedas como dólares o euros. Por ello, quienes comienzan con pesos deben considerar el costo de conversión al realizar depósitos, retiros u operaciones que involucren una moneda distinta a la de su cuenta.

Más de 5,000 instrumentos

La plataforma ofrece CFD sobre distintas clases de activos. Entre ellos se encuentran acciones de empresas internacionales, índices como el S&P 500 y Nasdaq 100, pares de divisas, materias primas como oro y petróleo, así como criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.

Sin embargo, poder operar con una acción no significa que el usuario sea propietario de ella. En el caso de los CFD, la posición está vinculada al comportamiento del precio del activo, pero no otorga la propiedad del valor ni los derechos que corresponden a un accionista.

Además, mantener posiciones durante periodos prolongados puede implicar costos de financiamiento nocturno.

Herramientas para diferentes perfiles

Capital.com ofrece su propia plataforma en versiones web y aplicación móvil, así como integración con MetaTrader 4 y conexión con TradingView. El servicio también cuenta con una cuenta demo que permite a los usuarios practicar con dinero virtual antes de operar con fondos reales.

A esto se suma la sección educativa del sitio web, con guías y contenidos sobre trading y mercados financieros. La compañía también ha incorporado herramientas de inteligencia artificial que ayudan a navegar por la plataforma y responder algunas preguntas que puedan surgir durante su uso.

Para comenzar, el depósito mínimo establecido para tarjetas Visa o Mastercard y Apple Pay es de 10 dólares, mientras que las transferencias bancarias tienen un mínimo de 50 euros. La apertura y verificación de la cuenta se realizan completamente en línea.

Uno de los primeros aspectos que cualquier persona interesada en utilizar la plataforma desde México debería revisar es su marco regulatorio.

Capital.com señala que no está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni por Banco de México. Los residentes mexicanos reciben el servicio de Capital Com Online Investments Ltd, una entidad registrada en la Mancomunidad de Las Bahamas y autorizada por la Securities Commission of The Bahamas (SCB).

El factor de riesgo

Más allá de las características de la plataforma, el principal elemento que debe considerar un usuario es la naturaleza de los CFD.

Fuente: https://financera.mx/opiniones/capital-com/

Capital.com advierte que el 79.75 por ciento de las cuentas de inversionistas minoristas pierde dinero al operar con CFD con este proveedor. El apalancamiento puede incrementar considerablemente la exposición de una operación y, para los clientes mexicanos, puede alcanzar hasta 1:200 en determinados mercados.

Por esta razón, el uso de estas herramientas requiere comprender cómo funciona el producto, así como sus costos, el marco regulatorio aplicable y la posibilidad de registrar pérdidas rápidamente.

Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede asumir el alto riesgo de perder su dinero.