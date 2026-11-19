El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que mantiene bajo resguardo los órganos de Sofía, una mujer embarazada que ingresó al Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23, en Monterrey, para someterse a una cesárea y posteriormente falleció. Esto, luego de que sus familiares denunciaran una presunta extracción de órganos sin su autorización, mientras que la Fiscalía estatal aclaró que no intervino en el fallecimiento ni realizó la autopsia.

La información del Instituto se dio luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León recibiera una denuncia por presuntas irregularidades médicas, entre ellas una posible mala práctica que habría derivado en la muerte de la mujer embarazada y el supuesto manejo indebido de sus restos.

En un posicionamiento, el IMSS señaló que los órganos de Sofía no fueron desechados después de la autopsia realizada para determinar las causas de su fallecimiento, sino que permanecen identificados en el Servicio de Patología de la unidad médica.

El Instituto también informó que directivos del hospital hablaron con la madre de Sofía para aclararle que no se le realizó ningún procedimiento en los ojos y explicarle la situación de los órganos.

“Tras la autopsia realizada en su momento para determinar las causas de su fallecimiento, sus órganos no fueron desechados, sino que se conservan identificados en el Servicio de Patología de la unidad médica”, indicó el organismo.

Por su parte, el fiscal general, Javier Flores Saldívar, señaló que el caso se encontraba bajo análisis para determinar si debía turnarse a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que los posibles involucrados serían trabajadores de una institución federal.

El funcionario aclaró que la Fiscalía estatal no intervino cuando ocurrió el fallecimiento ni practicó la autopsia, pues tuvo conocimiento formal del caso hasta que los familiares presentaron la denuncia, meses después de los hechos.

Ante la situación, el IMSS reconoció que la familia no recibió la información con la claridad y oportunidad necesarias, por lo que asignará personal especializado para brindarle atención y acompañamiento permanente. Además, a solicitud de la madre, entregará una copia del expediente clínico.

“Reconocemos que la familia no recibió la información con la claridad y oportunidad necesarias. Por eso, el IMSS asignara a personal especializado para brindarle atención y acompañamiento permanente y, a solicitud de la madre de Sofía, entregaremos una copia del expediente clínico”.

El Instituto agregó que respetará la decisión de la familia de recibir los órganos una vez que concluya la investigación y que, mientras tanto, permanecerán resguardados en el hospital.

Entre los argumentos expuestos por la familia en su denuncia, señalaron que el IMSS no está facultado por ley para realizar autopsias, pues consideran que este procedimiento corresponde a una autoridad judicial dentro de una carpeta de investigación, mediante médicos legistas o especialistas en medicina forense.