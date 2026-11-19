La política guerrerense María de la Luz Núñez murió a los 78 años. Fue alcaldesa de Atoyac, diputada y candidata al gobierno de Michoacán. (Morena).

La clase política y las organizaciones sociales de la Costa Grande de Guerrero lamentan el fallecimiento de María de la Luz Núñez Ramos, primera mujer en gobernar el municipio de Atoyac de Álvarez e histórica referente de la izquierda en Guerrero y Michoacán, quien murió este miércoles en Acapulco a los 78 años de edad.

Nació el 19 de febrero de 1948 en Puentecillas, municipio de Leonardo Bravo, hija de maestros rurales, e inició su militancia a los 16 años en la Juventud Comunista Mexicana.

María de la Luz Núñez Ramos estudió Historia en la Universidad Autónoma de Guerrero y en la UNAM, donde participó activamente en el movimiento estudiantil de 1968. En los años setenta arraigó su lucha social en la sierra cafetalera de Atoyac, llegando a presidir la Cooperativa de Producción Agropecuaria La Pintada.

En el ámbito familiar, compartió vida y activismo con su esposo, el escritor y dirigente estudiantil del 68 Arturo Martínez Nateras. Le sobreviven también sus hijos (entre ellos Arturo Martínez Núñez, actual secretario de Ciencia, Arte y Cultura del CEN de Morena), así como nietos y hermanos ligados al movimiento campesino guerrerense.

Del Frente Democrático a la masacre de Aguas Blancas

Tras fundar el Frente Democrático Nacional en 1988 y el PRD, hizo historia al convertirse en la primera presidenta municipal de Atoyac de Álvarez para el trienio 1993-1996. Su administración destacó por romper la hegemonía priista en la región, respaldar a productores cafetaleros y llevar obra pública e infraestructura de comunicación a las comunidades serranas más marginadas.

No obstante, su mandato quedó marcado por la Masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde policías estatales acribillaron a 17 campesinos atoyaquenses.

Como alcaldesa, Núñez Ramos confrontó al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, rechazó la versión oficial de un enfrentamiento y aportó testimonios decisivos que llevaron a la salida del mandatario estatal.

Posteriormente fue diputada local en Guerrero (1996-1997), diputada federal (1997-2000), fundadora de Morena, candidata a la gubernatura de Michoacán en 2015 y legisladora en esa entidad. Sus restos serán velados en el puerto de Acapulco.