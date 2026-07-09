Reciben con la ‘E’ de Esperanza a Esthela Damián en la Sierra Cafetalera de Atoyac de Álvarez

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, asistió a una reunión con pobladores en la Sierra cafetalera de Atoyac.

En la Sierra cafetalera de Atoyac de Álvarez, pobladores formaron con los dedos de sus manos la “E” de Esthela y de esperanza para dar la bienvenida a la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta.

La exfuncionaria federal visitó la comunidad El Paraíso, dónde tocó puerta por puerta para promover la defensa de la soberanía nacional entre la población.

Posteriormente, asistió como invitada especial a la graduación de 56 alumnas y alumnos de la generación 2023-2026, de la Preparatoria #45 “Lucio Cabañas Barrientos”, de la UAGro.

En su intervención ante padres de familia, personal docente y estudiantes, la exfuncionaria federal afirmó que la Sierra de Guerrero es uno de los lugares más bellos del estado, con muchas historias, héroes y heroínas.

Destacó el nombre de la Preparatoria #45 “Lucio Cabañas Barrientos, a quien consideró como un luchador social y sembrador de la izquierda en México.

A las y los egresados exhortó a ser muy agradecidos con sus padres, por el esfuerzo que realizaron para que lograran concluir sus estudios.

En un recorrido por el salón del evento, interactuó con madres y padres de familia que expresaron su orgullo y felicidad porque sus hijos lograron concluir sus estudios de nivel medio superior.

Posteriormente, Damián Peralta compartió su incursión en la política y experiencia como colaboradora cercana a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, invitó a una de las egresadas a leer el poema del escritor uruguayo Mario Benedetti titulado “No te salves”.

Finalmente, Damián Peralta visitó la comunidad de Río Verde donde sostuvo una reunión con productores de café, para después visitar el centro ecoturístico La Estancia.