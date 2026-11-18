Protección Civil y equipos de emergencia en Nuevo León trabajan para rescatar a tres personas en Potrero Chico.

Tres personas quedaron varadas a aproximadamente 150 metros de altura en la ruta de escalada Pancho Villa, ubicada en el paraje turístico Potrero Chico, en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, lo que movilizó a elementos de Protección Civil estatal y una brigada municipal.

El reporte fue recibido durante la madrugada de este miércoles, por lo que personal de Protección Civil de Nuevo León se trasladó hasta la zona para iniciar las maniobras de rescate.

De acuerdo con los primeros informes, las tres personas no habían podido descender por sus propios medios, por lo que los rescatistas comenzaron el ascenso para llegar hasta donde se encontraban y brindarles apoyo.

En las labores también participa una brigada del municipio de Hidalgo, cuyos elementos se sumaron al operativo para auxiliar a las personas atrapadas.

Las maniobras se desarrollan en una zona de difícil acceso y a una altura considerable, por lo que los rescatistas deben utilizar equipo especializado de montaña y realizar técnicas de ascenso para llegar hasta los afectados.

Además de las condiciones del terreno, la oscuridad y el clima representan factores que complican las labores de rescate.

Protección Civil de Nuevo León confirmó este miércoles 18 de noviembre por la mañana que tuvo contacto con las tres personas, quienes se encuentran bien tras el incidente.

Los equipos de emergencia indicaron que una de las líneas quedó atorada, por lo que su trayecto quedó impedido y quedaron suspendidos en las alturas.

El operativo se mantiene encabezado por elementos de la corporación estatal, con apoyo de personal municipal.