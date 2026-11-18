La mañana de este miércoles 18 de noviembre se registró la quema de varios vehículos en municipios de la zona norte de Veracruz, entre ellos Poza Rica, Papantla, Cazones y Tihuatlán, lo que provocó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones, personas hasta el momento no identificadas habrían colocado artefactos ponchallantas en distintas vialidades para obligar a los conductores a detenerse. Posteriormente, los habrían bajado de sus unidades por la fuerza para prenderles fuego.

¿En qué zonas de Veracruz se registró la quema de vehículos y ponchallantas?

Uno de los vehículos incendiados fue localizado en los puentes Cazones 1 y Cazones 2, dos de los principales accesos a Poza Rica. También se reportó la quema de otra unidad sobre la carretera Poza Rica-Papantla, situación que representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona.

Además, un vehículo compacto, al parecer un taxi, fue quemado en la carretera entre Poza Rica y Cazones, a la altura del fraccionamiento La Florida. También se reportó el incendio de otro vehículo compacto en la carretera Poza Rica-Cazones, a la altura del Rancho el Rodeo, ruta que comunica también hacia el municipio de Papantla.

La mayor cantidad de afectaciones se registró en la carretera Poza Rica-Papantla, a la altura de la zona identificada como Tres Flechas. Los hechos generaron temor y preocupación entre los habitantes de la región, debido a que los incidentes se extendieron por distintos puntos del norte de la entidad.

Aunque en redes sociales surgieron versiones que relacionan estos actos con posibles células del crimen organizado, hasta el momento ningún grupo delictivo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques. Tampoco se tiene reporte de personas lesionadas.

Ante los incendios, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron a los distintos puntos para sofocar las llamas y atender las emergencias. En algunos sitios también se desplegaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Hasta el momento, el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE) no han emitido información oficial sobre los hechos ni han dado a conocer si existe alguna investigación en curso.

Con información de Quadratín