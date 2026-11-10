Veracruz establece modelo financiero para renovar el transporte público

Los conductores de las nuevas unidades de transporte público en Veracruz recibirán un salario superior a 25 mil pesos mensuales, señaló Rocío Nahle

El Gobierno de Veracruz desarrolló un esquema de financiamiento y operación del transporte público que vincula la inversión en nuevas unidades con la recuperación progresiva de recursos y la continuidad del servicio.

La estrategia, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle, incorpora la participación directa del Estado mediante organismos públicos descentralizados y un fideicomiso creado para administrar recursos destinados a la modernización del sistema, bajo la premisa de no generar deuda ni costos de financiamiento.

Este modelo establece un mecanismo para que los ingresos generados por la prestación del servicio contribuyan a cubrir sus costos operativos y recuperar gradualmente la inversión realizada en los autobuses. Los recursos se distribuyen para atender necesidades de operación, como combustible, salarios y mantenimiento, además de realizar aportaciones al fideicomiso para continuar con la adquisición de unidades.

La dimensión de esta estrategia se refleja en las inversiones destinadas a la renovación de la flota. Para el sistema Ulúa, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se adquirieron 102 autobuses híbridos con una inversión aproximada de 500 millones de pesos. En Coatzacoalcos, el proyecto Quetzalli contempló 500 millones de pesos, distribuidos en dos etapas de 250 millones, mientras que Totonaco, en Poza Rica-Tihuatlán, inició operaciones con 40 autobuses híbridos y una inversión de 210 millones de pesos. En conjunto, estos tres proyectos representan inversiones identificadas por mil 210 millones de pesos.

La estrategia amplía la cobertura del transporte estatal a más de diez municipios. Para Xalapa y la región; Atenas iniciará operaciones el 23 de noviembre con 60 unidades yrutas interconectadas, mediante un sistema multimodal con tarifas especiales y pases diarios. Se estima que atenderá una demanda superior a 900 mil personas al mes en una zona donde se concentran 44 mil estudiantes de nivel superior y más de 70 mil adultos mayores.

Además de la recuperación de la inversión, el modelo incorpora una política de generación de empleos. La gobernadora Rocío Nahle García destacó que las personas que conducen estas unidades perciben salarios superiores a los 25 mil pesos mensuales.

Con esta estrategia se desarrolla un modelo de gestión pública que articula financiamiento, operación y modernización tecnológica. La recuperación progresiva de la inversión mediante los ingresos del servicio permite mantener una ruta financiera para renovar la flota, ampliar la cobertura y dar continuidad a la prestación del transporte público.