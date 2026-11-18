El rezago en cerca de 600 solicitudes de permisos para gasolineras ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) detiene inversiones por 18 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

Ricardo Quiroz Hernández, presidente de AMPES, explicó que los retrasos no solamente afectan a los empresarios gasolineros, sino también a toda la cadena de proveeduría del sector, que incluye a fabricantes de equipos, desarrolladores de tecnología y empresas de infraestructura.

“Si hacemos la cuenta de que la inversión para una estación de servicio es cerca de 30 millones de pesos, pues si lo multiplicamos por los 600 que están ahí rezagados”, señaló en el marco del Encuentro Técnico y de Negocios ExpoGas 2026.

El líder empresarial dijo que el rezago en la liberación de permisos es una problema de años y que ha persistido durante la transición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la CNE.

Hasta octubre, la CNE solamente ha otorgado 126 permisos para nuevas gasolineras, un desplome de 68.2 por ciento respecto al año anterior y su nivel más bajo desde 2021, según datos recopilados por la consultoría PETROIntelligence.

La incertidumbre regulatoria también descentivó las inversiones en infraestructura existente, particularmente aquellas relacionadas con la remodelación de estaciones de servicio y la instalación de nuevos dispensarios.

Quiroz Hernández confió en que durante los primeros meses de 2027 comience a acelerarse la liberación de permisos, toda vez que existen corredores carreteros que requieren una mayor infraestructura para satisfacer la demanda de combustibles.

Uno de los casos más representativos se encuentra en el sureste de México, particularmente en el corredor que comprende desde Chiapas hasta Quintana Roo, donde existe un déficit superior a 60 por ciento de las gasolineras que deberían estar instaladas, según estimaciones de AMPES. En algunas comunidades de esta región, los habitantes tienen que desplazarse hasta 50 kilómetros para abastecerse de gasolina.

‘Boom’ de los precios del petróleo ‘aprieta’ finazas de gasolineros

Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional, advirtió que el sector gasolinero atraviesa un entorno complicado ante la volatilidad de los precios internacionales del petróleo; el incremento de los costos regulatorios, y las presiones sobre los márgenes de operación.

“Entendemos que con tanta volatilidad y fragilidad de los precios internacionales del crudo y por los efectos internos conocidos es prioridad seguir cuidando a nuestros consumidores, pero es fundamental preservar también la viabilidad económica y financiera de las estaciones de servicio”, señaló.

El líder gasolinero reconoció la importancia de los apoyos del Gobierno para evitar ‘gasolinazos’; sin embargo, consideró que estas medidas deben garantizar simultáneamente la seguridad del abasto y la rentabilidad de las empresas.

“En nuestro sector nos preocupa muy sinceramente que pueda seguirse incrementando presiones hacia mayores gastos regulatorios o de costos en ascenso”, añadió.

Asimismo, hizo un llamado a construir un marco regulatorio más ágil, viable y transparente que incentive las inversiones, fortalezca al mercado formal de combustibles y contribuya a combatir su comercialización ilícita.