Hacienda estima en 80 mil mdp costo de estímulos a combustibles; efecto neto sería de 50 mil mdp

El incremento en los precios de los hidrocarburos también ha generado ingresos adicionales para las finanzas públicas. (Cuartoscuro).

El costo total que ha pagado el gobierno federal en subsidios a los combustibles para evitar el gasolinazo suma 80 mil millones de pesos durante los primeros nueve meses del año, informó Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, acotó que el impacto neto en las finanzas públicas sería menor si se consideran los mayores ingresos derivados del incremento en las ventas de combustibles y de los precios internacionales de los hidrocarburos.

Durante la presentación del Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2026, el funcionario precisó que los apoyos fiscales aplicados a las gasolinas y el diésel acumulados a septiembre ascienden a 80 mil millones de pesos.

No obstante, explicó que el mayor volumen de combustibles comercializados ha permitido recuperar parte de los recursos que el gobierno deja de recaudar por la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con Lerma, el efecto negativo en la recaudación se ubicaría en alrededor de 50 mil millones de pesos.

A ello se suma que el incremento en los precios de los hidrocarburos también ha generado ingresos adicionales para las finanzas públicas.

El funcionario explicó que estos factores contribuyen a compensar parcialmente el costo de los estímulos, por lo que el impacto fiscal debe analizarse considerando tanto los recursos destinados a contener los precios de los combustibles como los ingresos adicionales que recibe el sector público.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señaló que, “en ausencia de los estímulos fiscales, los combustibles podrían costar entre 31 y 35 pesos por litro al público”.

El titular de Hacienda explicó que los apoyos permiten evitar que el incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos se traslade directamente a los consumidores mexicanos.

La política de estímulos busca contener las presiones sobre los precios de las gasolinas y el diésel, combustibles cuyo encarecimiento tiene efectos sobre los costos del transporte, la distribución de mercancías y la inflación.