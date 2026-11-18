Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas este miércoles 18 de noviembre.

El peso mexicano cae con fuerza este miércoles 18 de noviembre ante el dólar por las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que la institución no hizo cambios a la tasa de interés.

Antes de la publicación del documento, el mercado da por contado que la Comisión Federal de Mercado Abierto subirá la tasa de interés en su última reunión del año, esto debido a la aceleración de la inflación.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se deprecia 1.31 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.65 unidades, 22 centavos más con respecto al cierre del martes 17 de noviembre.

Este es el tipo de cambio en bancos HOY 18 de noviembre

Laura Torres, Directora de Inversión, IMB Capital Quants, prevé que el cierre del tipo de cambio quede entre las 18.30 y 18.55 pesos por dólar.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.14 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.11 unidades por cada billete verde en la sesión de este miércoles 18 de noviembre.

Los mercados descuentan al menos un aumento de 25 puntos básicos de la Reserva Federal el próximo mes y un ajuste de magnitud similar por parte del Banco Central Europeo. De concretarse, ambas tasas de referencia quedarían en sus niveles más altos en más de un año, lo que podría ejercer aún más presión sobre las empresas apalancadas con obligaciones a tasa variable.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.07 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.30 por ciento.

Las pérdidas ante el dólar son lideradas por el rand sudafricano que cae 1.71 por ciento. Le siguen el peso chileno con 1.04 por ciento; el florín húngaro con 0.85 por ciento; el real brasileño con 0.82 por ciento, y el zloty polaco con 0.55 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg