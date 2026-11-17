Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 17 de noviembre. (Fotoarte El Financiero)

La moneda mexicana inicia la sesión operando con ganancias frente al billete verde, al tiempo que el mercado está a la espera de nueva información económica.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 18.5022 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 3.14 por ciento o 9.59 centavos respecto a sus movimientos del día de ayer.

“Para la jornada bursátil de hoy, se proyecta que el tipo de cambio opere dentro de un rango de consolidación técnica comprendido entre los 18.42 y 18.72 pesos por dólar, altamente condicionado al flujo de liquidez tras el feriado y a la expectativa por el reporte financiero de Nvidia al cierre”, indicó Laura Torres, Directora de Inversión, IMB Capital Quants.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un avance de 0.22 por ciento, en los 103.77 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.03 por ciento hacia las mil 237.67 unidades.

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 19.02 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.99 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.36 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas está el peso chileno con 0.55 por ciento, la rupia india con 0.49 por ciento, el rand sudafricano con 0.33%m por ciento, la corona noruega con 0.26 por ciento, y el real brasileño con 0.20 por ciento.

Por su parte, las monedas más depreciadas son; el florín húngaro con 0.23 por ciento, la corona sueca con 0.10 por ciento, el won surcoreano con 0.09 por ciento, el zloty polaco con 0.09 por ciento, el dólar australiano con 0.04 por ciento y el rublo ruso con 0.04 por ciento.