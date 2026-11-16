‘Si el peso se fuera con otro’: ¿Cuánto sube el tipo de cambio en el feriado de la Revolución?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 16 de noviembre.

Los bancos no abren este lunes 16 de noviembre, pero la cotización electrónica del tipo de cambio continúa con una fuerte caída del peso ante el dólar.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se deprecia 0.69 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.66 unidades, 13 centavos más con respecto al cierre del viernes 13 de noviembre.

La caída del peso se debe a un dólar fortalecido por bonos sin riesgo que pagan altos rendimientos, esto por las expectativas de un incremento a la tasa de la Fed en la reunión de diciembre.

“El detonante de la venta de bonos fue la inflación de octubre, que subió 0.4 por ciento mensual frente al 0.3 por ciento esperado y reforzó el temor de que la inflación se extienda a más componentes”, puntualizó Felipe Barragán, estratega senior de investigación en Pepperstone.

El analista de Pepperstone señaló que los bonos a 10 años de EU cerraron la semana pasada en una tasa llamativa de 5.14 por ciento, lo que llevó al índice dólar a máximos de dos meses, sobre los 103 puntos.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.02 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.95 unidades por cada billete verde.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EU se moderan ligeramente en la apertura:

El título a 30 años se ubica en 5.47 por ciento, con un descenso de 0.26 por ciento.

El título a 20 años toca el 5.51 por ciento tras retroceder 0.29 por ciento.

El bono a 10 años cae 0.50 por ciento para situarse en 5.13 por ciento.

Por su parte, el bono mexicano a 10 años no muestra variación y se mantiene en 9.308 por ciento, el mismo nivel previo al fin de semana.