¿Dólar imparable? Cierra su mejor semana en más de un mes ante expectativas de nuevas alzas de la Fed

Las expectativas de un endurecimiento de la política monetaria de la Fed favorecieron al dólar frente a otras monedas, incluido el yen japonés.

El dólar cerró la semana con su nivel más alto en más de un mes, prolongando una racha alcista impulsada por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal aumente los tipos de interés el próximo mes.

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0.7 por ciento esta semana, su mayor ganancia semanal desde el 2 de octubre. El dólar redujo brevemente sus ganancias después de que los datos de precios al productor de Estados Unidos se situaran por debajo de las estimaciones, antes de recuperarse y alcanzar el viernes su nivel más alto desde mayo de 2025.

“Se ha dado una situación casi perfecta para el dólar”, dijo Alex Cohen, estratega de Bank of America, citando datos de empleo e inflación mejores de lo esperado en las últimas dos semanas, que han provocado un cambio hacia una postura más restrictiva entre los funcionarios de la Reserva Federal.

El martes, los operadores comenzaron a aumentar sus apuestas a favor de nuevas subidas de tipos de interés en 2027 y a contemplar una pequeña posibilidad de un aumento considerable de medio punto porcentual en diciembre. Esto se produjo después de que los precios al consumidor superaran las previsiones por tercer mes consecutivo y de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, declarara que apoyaría un aumento de medio punto porcentual si la inflación continúa acelerándose.

¿Por qué suben los rendimientos de bonos de EU y cómo impulsan al dólar?

El cambio en las expectativas sobre las tasas de interés impulsó al alza los rendimientos estadounidenses, fortaleciendo el dólar. Los rendimientos a dos años, los más sensibles a la política de los bancos centrales, registraron el martes y el jueves su mayor aumento combinado desde marzo de 2023, mientras que los rendimientos a diez años subieron al nivel más alto desde abril de 2025.

“Tras la publicación de los datos del IPC, se ha producido un aumento significativo en los rendimientos a corto plazo de los bonos estadounidenses y en los diferenciales de tipos de interés a corto plazo entre el dólar y las monedas del G-10”, declaró Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank.

El dólar se fortaleció frente a la mayoría de sus principales pares el viernes, mientras que el yen se mantuvo prácticamente sin cambios y por debajo de los 160 por dólar, un umbral que en el pasado ha provocado la intervención de los responsables políticos japoneses, y que la moneda superó el jueves por primera vez desde septiembre.

Cohen afirmó que el contexto fundamental “sigue favoreciendo una mayor apreciación del dólar más allá de los movimientos de esta semana”.