Paquete Económico 2027: Ven riesgos fiscales y débil impulso al PIB en Presupuesto

El Paquete Económico de 2027 aprobado por el Congreso prevé un gasto neto total de 10.6 billones de pesos y plantea una consolidación fiscal gradual. No obstante, esto es insuficiente para reducir los riesgos sobre las finanzas públicas, impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo, advirtieron especialistas.

Los legisladores recortaron 6 mil millones de pesos de gasto al INE y reasignaron 12 mil 500 millones de pesos a educación, medio ambiente y al acueducto de Guadalajara.

Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex, consideró que el Paquete envía una señal de compromiso con la estabilidad de las finanzas públicas y presenta supuestos macroeconómicos y fiscales más realistas que en años anteriores. Sin embargo, subrayó que la reducción del déficit será lenta y que la deuda llegará a 55 por ciento del PIB en 2027 .

Estimó que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) bajarán de 4.1 por ciento del PIB en 2026 a 3.9 por ciento en el próximo año. Aunque ve factible cumplir las metas, alertó que no se atienden debilidades estructurales: faltan fuentes permanentes de ingresos, medidas contra la evasión y la elusión fiscal, y una solución a los problemas de Pemex.

Señaló que el ajuste puede limitar la actividad económica . La meta de elevar los ingresos tributarios de 15.4 a 15.9 por ciento del PIB descansa en restricciones a deducciones, al uso de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y a la deducción de intereses netos.

Aunque buscan combatir incumplimientos, estas medidas también pueden afectar la liquidez de empresas cumplidas y frenar decisiones de inversión y contratación.

(El Financiero)

Impacto en el PIB del Paquete Económico

La disminución del gasto programable y el menor dinamismo de la inversión física también podrían restar impulso a la economía , agregó Arias. Otros riesgos son una actividad menor a la prevista, la depreciación del peso y un gasto mayor al presupuestado en año electoral.

Arturo Vieyra, economista en jefe de Grupo Coppel, estimó que el paquete puede apoyar el crecimiento, la inversión y el empleo mientras reduce el déficit, aunque su contribución sería moderada y dependerá de que se alcance una meta recaudatoria exigente.

El principal respaldo a la actividad, explicó, sería el aumento real de 3.5 por ciento en la inversión física. Agregó que la estabilización de la deuda alrededor de 56 por ciento hacia el cierre del sexenio requerirá mantener el ajuste fiscal en los años siguientes.

Pablo López Sarabia, académico de la Universidad Autónoma Chapingo, sostuvo que el presupuesto tiene un espacio limitado para impulsar el crecimiento porque los ingresos son insuficientes y no se plantea una reforma fiscal que amplíe la base de contribuyentes.

Consideró que la recaudación es inercial y depende de la fiscalización, el crecimiento, el tipo de cambio y el precio del petróleo .

El economista consideró que la composición del gasto es determinante. A su juicio, las transferencias y el gasto corriente tienen menor retorno productivo que la inversión en infraestructura, por lo que el recorte de esta última limita los efectos multiplicadores del presupuesto. Añadió que debe evaluarse la calidad del gasto y los resultados que genera en rubros como educación y salud.

(El Financiero)

El mayor riesgo para la meta fiscal está en los ingresos, señaló Vieyra. Hacienda proyecta un crecimiento real de 7.2 por ciento en la recaudación del ISR , frente a un crecimiento económico de 2 por ciento. Esa diferencia exige que la fiscalización y el combate a la facturación falsa aporten una parte importante del aumento previsto.

Añadió que una economía menos dinámica, una mejora recaudatoria inferior a la esperada o menores ingresos petroleros abrirían un faltante. Un menor crecimiento de Estados Unidos debilitaría las exportaciones y la actividad, y tasas de interés más altas podrían elevar el costo financiero.

La rigidez del gasto agrava esos riesgos. Las pensiones, los intereses de la deuda y otras obligaciones dejan poco margen para compensar un faltante de ingresos.

“Si el Gobierno responde con recortes, parte del ajuste podría recaer sobre la inversión pública, precisamente el rubro que ofrece el vínculo más directo del paquete con el crecimiento y el empleo . Si absorbe el faltante con más endeudamiento, se retrasaría la estabilización de la deuda”, dijo.