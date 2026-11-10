México 2027: política, inteligencia artificial y mercados definirán las decisiones de inversión

La relación económica entre México y Estados Unidos, la evolución de las tasas de interés, la inteligencia artificial y los cambios en el comercio internacional serán algunos de los factores que marcarán el panorama de inversión durante 2027. Anticipar sus efectos y comprender cómo pueden transformar los mercados será fundamental para las empresas e inversionistas que buscan identificar oportunidades y fortalecer sus estrategias financieras.

Bajo esta perspectiva, el 4 de noviembre, SURA Investments reunió a destacados representantes del ámbito empresarial y financiero en el Museo Casa de la Bola, en Ciudad de México, para conversar sobre los escenarios económicos y políticos que podrían influir en el país durante los próximos meses.

Los invitados, entre inversionistas y clientes de SURA Investments, también tuvieron la oportunidad de conocer el valor histórico y artístico del recinto. A su llegada, recorrieron sus jardines, decorados con esculturas decimonónicas inspiradas en personajes de la mitología griega, cráteras de mármol y fuentes que acompañaron el trayecto hasta la casa principal, en una experiencia que combinó cultura, arquitectura y análisis económico.

Durante el encuentro, titulado “México 2027: política, mercados y decisiones para navegar la incertidumbre”, Enrique Quintana, vicepresidente y director general de El Financiero, y César Cuervo, Chief Investment Officer de SURA Investments, compartieron sus perspectivas sobre los principales riesgos y oportunidades que deberán considerar los participantes del mercado.

Enrique Quintana, vicepresidente y director general de El Financiero.

Quintana abrió la jornada con un análisis del nuevo tablero político y sus implicaciones para la economía regional. En su exposición destacó la importancia de observar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente ante las decisiones comerciales, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las políticas de la administración de Donald Trump.

Al referirse al panorama monetario y cambiario, el directivo señaló: “La próxima decisión del Banco de México será determinante para el comportamiento del peso frente al dólar, particularmente ante la expectativa de que mantenga sin cambios su tasa de referencia y la posibilidad de nuevos ajustes por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos”.

Enrique Quintana, vicepresidente y director general de El Financiero.

Asimismo, subrayó la importancia de dar seguimiento a las decisiones de los bancos centrales y sus efectos en los mercados: “La evolución de las tasas de interés en Estados Unidos y México será un indicador clave para los mercados. Las próximas decisiones de la Reserva Federal y del Banco de México, así como sus efectos en el tipo de cambio y el diferencial de rendimientos, marcarán parte del panorama financiero hacia 2027”.

A estos factores se suman el nearshoring, los aranceles, la reorganización de las cadenas de suministro, la gobernabilidad y el clima de inversión, elementos que podrían incidir en el crecimiento económico y en la llegada de capitales al país.

Por su parte, César Cuervo centró su participación en cómo trasladar la lectura de la coyuntura económica a decisiones concretas de inversión. Además de revisar las perspectivas globales y regionales, analizó el comportamiento de la renta fija, la renta variable, las divisas y las tasas de interés.

CÉSAR CUERVO Chief Investment Officer SURA Investments .

Uno de los temas relevantes fue el crecimiento de la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, particularmente en Estados Unidos. Al respecto, Cuervo explicó: “La expansión de la infraestructura vinculada con la inteligencia artificial está impulsando la economía global, particularmente en Estados Unidos. México también se beneficia de esta tendencia mediante las exportaciones de componentes y productos destinados a la construcción de centros de datos, aunque persiste el reto de incrementar el valor agregado que permanece en la economía nacional”.

CÉSAR CUERVO Chief Investment Officer SURA Investments .

Esta transformación tecnológica también abre oportunidades para sectores como energía, minería e infraestructura, aunque plantea desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos, los costos y los posibles cambios regulatorios.

En materia de finanzas públicas, el especialista advirtió sobre los riesgos relacionados con el desequilibrio fiscal, el costo del financiamiento y un crecimiento económico que podría resultar insuficiente. Sobre las alternativas para enfrentar este escenario, señaló: “El desequilibrio fiscal, el costo del financiamiento y un crecimiento económico que podría resultar insuficiente representan riesgos para México, con la posibilidad de que el país pierda el grado de inversión hacia el final de esta década”. Ante este escenario de volatilidad, el especialista plantea mantener una visión favorable hacia la renta variable, tanto global como mexicana, pero con cautela en los instrumentos de renta fija de largo plazo. Asimismo, identifica oportunidades en los plazos intermedios, cuyos rendimientos pueden resultar atractivos sin asumir una exposición elevada al riesgo de tasas de interés.

La jornada continuó con un panel moderado por Raquel López Portillo Maltos, conductora de El Financiero Televisión, en el que ambos especialistas profundizaron en los posibles escenarios para México durante 2027. Durante la conversación coincidieron en que las decisiones de Estados Unidos tendrán una influencia directa sobre el rumbo económico del país, especialmente por la revisión del T-MEC, las políticas comerciales de Donald Trump y su impacto en los flujos de capital, las cadenas productivas y las expectativas de inversión.

Panel de conversación Moderado por Raquel López Portillo Maltos.

Asimismo, ambos ponentes destacaron el papel que tendrá la inteligencia artificial en la transformación del ecosistema financiero. La expansión de los centros de datos y su infraestructura asociada representa oportunidades para distintas industrias, aunque también implica retos en materia energética, de costos y regulación.

A través de estas exposiciones y del intercambio de perspectivas, los asistentes obtuvieron información actualizada sobre los factores políticos, económicos y tecnológicos que pueden incidir en las distintas alternativas de inversión en México. El encuentro permitió conocer las variables que deberán monitorearse y la importancia de adaptar las estrategias financieras para responder a los desafíos que se aproximan.

La jornada concluyó con una sesión de preguntas y respuestas y un espacio de networking, en el que los invitados intercambiaron puntos de vista sobre las perspectivas financieras y políticas de México, así como los posibles efectos de las decisiones del gobierno de Donald Trump en la economía internacional. La conversación permitió poner en contexto los retos que enfrentará el país ante un escenario de incertidumbre comercial, cambios en las relaciones bilaterales y una transformación tecnológica que también está redefiniendo las reglas del sistema financiero.

En este entorno, la diversificación, la disciplina en la construcción de portafolios y el seguimiento de las variables económicas serán elementos centrales para que empresas e inversionistas fortalezcan su capacidad de adaptación, evalúen distintos escenarios y encuentren oportunidades con una visión de largo plazo.