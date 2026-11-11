Morena y aliados no mueven ‘ni una coma’: Presupuesto de Egresos 2027 será de 10.6 billones de pesos

Tras 20 horas de debate, acusaciones y descalificaciones entre la oposición y Morena, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027.

Este presupuesto contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, es decir, un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos o 1.3 por ciento mayor en términos reales comparado con el de 2026.

En lo particular, el Presupuesto 2027 fue aprobado con 352 votos a favor de Morena, PVEM y PT, 130 en contra de PAN, PRI y MC y cero abstenciones, después del desahogo de mil 760 reservas con propuestas de modificación, presentadas por todos los partidos políticos.

Sin embargo, no hubo cambios y se mantuvo sólo el recorte de 6 mil millones de pesos al INE y se frenaron los intentos de diputados de la llamada 4T de recortar otros 500 millones al instituto electoral para reasignarlos a la SEP.

Además, no se aceptaron modificaciones a los Criterios de Política Económica propuestos por la Secretaría de Hacienda y se mantienen las metas de un crecimiento de entre el 1.5 y el 2.5 por ciento en 2027, con un déficit del 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda pública que llegará al 55 por ciento del PIB.

Se canalizan 1.1 billones de pesos a salud, 10.9 por ciento más que en 2026, y 1.3 billones de pesos a la educación, además de un total de un billón 25 mil millones de pesos a los programas sociales del Bienestar.

¿Cuánto dinero recibirá el Tren Maya y otras obras del Presupuesto de Egresos 2027?

Entre los proyectos de inversión destacan los de infraestructura ferroviaria, con 150 mil 875 millones de pesos, de los cuales el Tren Maya recibirá 17 mil 158 millones, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con 25 mil millones, y el Programa Nacional de Conservación de Carreteras, con 35 mil 420 millones de pesos.

Aunque el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que el Presupuesto “atiende las prioridades que el país necesita: seguridad, seguridad social, salud, educación, infraestructura, empleos, pago de salarios de maestros, doctores, enfermeras, policías”, la oposición reclamó que es “inercial”, “mantiene los mismos vicios” de los últimos años, eleva la deuda pública y tiene “menor inversión en áreas estratégicas”.

“Vuelve a recurrir a la misma receta irresponsable de deuda sin inversión al plantear 1.7 billones de pesos de nuevo endeudamiento sin que se proyecte crecimiento económico real para el país”, expresó el coordinador del PAN, José Lixa.

El líder del PRI, Rubén Moreira, argumentó que “necesitamos un instrumento que haga crecer al país, porque este no lo es; que genere bienestar individual y colectivo; que haya salud; y que comparezcan funcionarios, porque no lo hacen”.