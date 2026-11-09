Renovación del INE: Ricardo Monreal prevé aprobar convocatoria este jueves

Ricardo Monreal busca consenso entre los partidos para elegir a la nueva presidenta del INE. La convocatoria se prevé aprobar este jueves. (Cuartoscuro).

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que el próximo jueves se prevé lanzar y aprobar en el Pleno la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

El legislador de Morena señaló que busca alcanzar un acuerdo por unanimidad entre los grupos parlamentarios, tanto para aprobar la convocatoria como para definir el relevo en el órgano electoral.

“Estamos pensando el jueves lanzar la convocatoria, aprobarla en el Pleno; sin embargo, debo advertir, si no logramos un acuerdo, va a ser difícil”, dijo.

Monreal reconoció que Morena y sus aliados cuentan con mayoría calificada en San Lázaro para sacar adelante el proceso, pero insistió en que la renovación debe contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

“Aunque tenemos nosotros la mayoría, incluso podemos ejercerla, yo soy de la idea de que por la profundidad del caso en el tema del INE, se requiere hacer un esfuerzo para que salga por consenso, que sea una persona, mujer, que nos pueda representar a todos”, sostuvo.

El coordinador de Morena argumentó que las presuntas irregularidades y corrupción del INE hacen necesario construir un acuerdo amplio para evitar que la nueva titular asuma el cargo en medio de cuestionamientos.

“La situación de irregularidades es tan profunda en el INE que, si no lo logramos así, a quien resulte electa por mayoría calificada, tendrá un nacimiento cuestionado y muy delicado para generar confianza en el órgano electoral”, afirmó.

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones con proveedores cercanos a ella durante su gestión.