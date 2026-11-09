Paro de trabajadores del INE afecta a 95% de módulos de credencialización del país

El paro convocado por trabajadores del INE afecta hasta el 95 por ciento de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral, afirmó Édgar Fernández, representante de los manifestantes que acudieron este día a protestar en la sede central de la institución.

Minutos después de las 10 horas, los trabajadores comenzaron a llegar a Viaducto Tlalpan 100 y tras gritar consignas unos minutos, Édgar Fernández entró al edificio para reunirse con la consejera Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, para expresarle sus exigencias que incluyen un aumento salarial del 100 por ciento y la renovación del equipo obsoleto con el que actualizan el padrón electoral.

Fernández destacó la dimensión del paro, que hasta el día de ayer sólo se tenía confirmado en 20 estados.

“Estamos cerca del 80, 95 por ciento de módulos en todo el país, incluso personas que no estaban contempladas al corte que hice en la mañana del 60 por ciento, al ver la movilización ya se hizo”, sostuvo.

Antes de ingresar a la reunión con la consejera Blanca Cruz, el representante de los trabajadores del INE rechazó el aumento de sueldo del 6 por ciento que anunció ayer el INE y dijo que no es posible que haya “dinero para aventar en París” y no para los trabajadores.

Édgar Fernández precisó que el paro solo será por el día de hoy pero amagó con otro paro el 25 de enero si no reciben una respuesta a sus demandas.

“Si no se nos resuelve hoy, el 25 de enero que es el cierre de la credencialización vamos a paro nacional nuevamente”, afirmó.

Sheinbaum dice que Taddei ‘traicionó al pueblo’

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, traicionó al pueblo.

Lo anterior lo dijo en la conferencia de prensa mañanera de este lunes, tras que la periodista Reyna Ramírez, reprodujo los audios de Mayte Azuela sobre la designación de Taddei y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde calificó a la expresidenta consejera del INE de ser honesta.

En el audio, López Obrador afirmó que la familia de Taddei, es gente progresista y demócrata, “es gente honesta, nada que ver con el conservadurismo. Incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, es una mujer íntegra”.

En respuesta, Sheinbaum respondió a la periodista que: “Yo lo que dije y lo sostengo, es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo”.

Con información de Quadratín.