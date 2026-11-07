CDMX ofrece créditos de hasta 100 mil pesos con tasa de interés de 0%: ¿Cómo puedes tramitarlos?

Clara Brugada encabezó la entrega de 5 mil créditos y apoyos económicos para emprendedores y pequeños negocios.

¿Quieres iniciar un negocio o necesitas dinero para hacer crecer el que ya tienes? El Gobierno de la Ciudad de México ofrece créditos de hasta 100 mil pesos y apoyos de 25 mil pesos que no tienen que devolverse.

Los recursos se entregan a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso), mediante dos programas: ‘Xitopehua’ e ‘Ikal’. El primero otorga financiamiento para negocios y el segundo entrega Capital Semilla a quienes buscan emprender desde cero.

El 5 de noviembre pasado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, encabezó la entrega de 5 mil créditos y apoyos económicos de ambos programas, con una inversión de 140 millones de pesos.

¿Quiénes pueden solicitar los créditos de Fondeso?

El programa Xitopehua ofrece créditos de 10 mil a 100 mil pesos para personas físicas y morales con proyectos productivos o negocios en la Ciudad de México.

De acuerdo con las reglas de operación publicadas por Fondeso, las condiciones son las siguientes:

De 10 mil a 30 mil pesos: tasa de interés de 0 por ciento.

tasa de interés de 0 por ciento. De 30 mil 001 a 70 mil pesos: tasa de interés ordinaria de 3 por ciento.

tasa de interés ordinaria de 3 por ciento. De 70 mil 001 a 100 mil pesos: tasa de interés ordinaria de 3 por ciento.

Los plazos para pagar dependen del monto solicitado:

12 meses para créditos de hasta 30 mil pesos.

24 meses para los que superan esa cantidad y llegan a 70 mil.

36 meses para financiamientos de hasta 100 mil pesos.

El financiamiento requiere la firma de un pagaré y un aval. Además, si la persona beneficiaria deja de pagar durante tres meses, se aplicarán intereses moratorios conforme a las condiciones del programa.

Recientemente, Clara Brugada anunció que instruyó a Fondeso para que todos los créditos con tasas de hasta 3 por ciento pasen a cero por ciento. Sin embargo, la ficha de Xitopehua todavía publica las tasas diferenciadas por monto, por lo que es recomendable confirmar las condiciones vigentes al momento de solicitarlo.

¿Qué requisitos necesitas para solicitar el crédito Xitopehua?

Las personas interesadas deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía.

con fotografía. CURP certificada, para personas de nacionalidad mexicana.

Comprobante de domicilio vigente en la Ciudad de México , si la dirección completa no aparece en la identificación.

, si la dirección completa no aparece en la identificación. Solicitud de crédito, proyecto de negocio y aviso de privacidad, mediante los formatos proporcionados por Fondeso.

En el caso de personas físicas, también se solicita comprobante de domicilio del negocio en la capital, con una antigüedad no mayor a tres meses, y Constancia de Situación Fiscal expedida en los últimos seis meses.

Las personas morales deben presentar, entre otros documentos, RFC, acta constitutiva o registro de la sociedad, y poder notarial de quien ejerza la representación legal.

Si el crédito es aprobado, se deberá entregar el último estado de cuenta bancario para verificar la CLABE interbancaria. También se requiere un aval, quien deberá presentar identificación oficial vigente.

Fondeso advierte que no recibirá expedientes incompletos.

¿Cómo obtener los 25 mil pesos de Capital Semilla Ikal?

Si quieres comenzar un negocio, pero todavía no tienes uno en marcha, puedes solicitar el apoyo Ikal, que entrega 25 mil pesos en una sola asignación.

Este recurso no es un préstamo: es un apoyo económico no reembolsable, por lo que no genera una deuda ni tienes que devolverlo.

Para solicitarlo debes cumplir con estos requisitos:

Ser persona física y tener residencia comprobable en la Ciudad de México.

No haber recibido anteriormente un apoyo de Capital Semilla de Fondeso.

Presentar identificación oficial vigente con fotografía.

Entregar CURP certificada, en caso de tener nacionalidad mexicana.

Presentar comprobante de domicilio vigente en CDMX, si la dirección completa no aparece en la identificación.

Proporcionar correo electrónico y número telefónico de contacto.

Llenar los formatos de solicitud de financiamiento, idea de negocio y manifiesto bajo protesta de decir verdad de que no has recibido previamente este apoyo.

Firmar una carta de aceptación del acompañamiento y seguimiento de Fondeso.

Los recursos pueden utilizarse para desarrollar la idea de negocio, comprar insumos, infraestructura o materiales necesarios para el emprendimiento.

Aunque no tienes que devolver el dinero, sí debes comprobar que lo utilizaste para el proyecto aprobado y permitir el seguimiento y supervisión de Fondeso. El apoyo puede entregarse en una o hasta dos depósitos, dependiendo de las características del negocio.

¿Dónde y cómo tramitar un crédito en Fondeso?

Para solicitar cualquiera de los dos programas debes acudir a los módulos de atención o a las oficinas centrales de Fondeso, donde recibirás los formatos correspondientes y orientación para integrar tu expediente.

La sede central se encuentra en:

Dirección: Avenida Insurgentes Sur 1958, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030.

Teléfonos: 55 9180 0780, 55 9180 0788, 55 9180 0790 y 55 9180 0791.

Correo electrónico: fondeso@cdmx.gob.mx.

Horarios de atención:

Lunes a jueves: de 10:00 a 15:00 horas.

Viernes: de 10:00 a 14:00 horas.

También puedes consultar las fichas oficiales de cada programa para revisar sus condiciones: