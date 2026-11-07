Como Lenia Batres: ¿Qué otros ministros y magistrados estudiaron en la Universidad Tepantlato?

La Universidad Tepantlato ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados en áreas como Derecho Civil y Ciencias Penales.

Luego de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, defendió su doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, surgió el interés por conocer qué otros jueces, magistrados y ministros son egresados de esta institución privada.

Ante los cuestionamientos sobre la validez académica de dicha universidad, Batres Guadarrama defendió su trayectoria y aseguró que cursó más de dos años de estudios para obtener el grado. “No es Oxford, no es Harvard, no es Yale, es una universidad mexicana, privada”, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

La ministra también mencionó que entre los egresados de Tepantlato se encuentran altos funcionarios del Poder Judicial, incluido el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, y el ministro en retiro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Pero ellos no son los únicos integrantes de la judicatura que aparecen en el listado de egresados de la institución. En su página oficial, la universidad también presenta los nombres de magistrados federales, jueces y funcionarios del Poder Judicial capitalino que han cursado estudios de posgrado en sus aulas.

¿Quiénes son los ministros y magistrados egresados de la Universidad Tepantlato?

De acuerdo con el apartado de egresados de la Universidad Tepantlato, uno de sus exalumnos, en efecto, es Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue ministro de la SCJN de febrero de 2011 a agosto de 2025.

La institución señala que el exintegrante de la Corte cursó una maestría en Derecho de Amparo y otra formación en Ciencias Penales. Su trayectoria también incluye la presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte.

En la lista de egresados también aparecen tres magistrados que tuvieron participación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF):

Constancio Carrasco Daza: magistrado de circuito y expresidente del TEPJF, cargo que ocupó de abril de 2015 a agosto de 2016. La universidad indica que cursó una maestría en Derecho de Amparo y un doctorado en Ciencias Penales.

magistrado de circuito y expresidente del TEPJF, cargo que ocupó de abril de 2015 a agosto de 2016. La universidad indica que cursó una maestría en Derecho de Amparo y un doctorado en Ciencias Penales. Felipe Alfredo Fuentes Barrera: magistrado de circuito y expresidente del TEPJF entre enero de 2019 y noviembre de 2020. Según su perfil en Tepantlato, estudió una maestría en Derecho de Amparo y un doctorado en Derecho Constitucional.

magistrado de circuito y expresidente del TEPJF entre enero de 2019 y noviembre de 2020. Según su perfil en Tepantlato, estudió una maestría en Derecho de Amparo y un doctorado en Derecho Constitucional. Indalfer Infante Gonzales: magistrado del TEPJF de 2016 a octubre de 2023. La institución refiere que cursó una maestría en Derecho de Amparo y un doctorado en Ciencias Penales.

Jorge Mario Pardo Rebolledo fue uno de los ministros que renunció a su cargo en la SCJN en rechazo a la reforma judicial. (Nación321/Cuartoscuro)

Magistrados del Poder Judicial de CDMX egresados de Tepantlato

Uno de los nombres más destacados es el de Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desde enero de 2019. De acuerdo con la universidad, cursó una maestría en Ciencias Penales y un doctorado en esa misma área.

También aparece Álvaro Augusto Pérez Juárez, expresidente del TSJCDMX entre abril de 2017 y noviembre de 2018 y magistrado de la Octava Sala Civil. Su formación en Tepantlato incluye una maestría y un doctorado en Derecho Civil.

Otra funcionaria mencionada es Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) durante dos periodos: de octubre a diciembre de 2019 y de enero de 2023 a diciembre de 2025. La universidad señala que obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional.

También fue candidata a ministra de la SCJN durante la elección judicial de 2025.

En el listado de funcionarios del tribunal capitalino también figuran los siguientes magistrados:

Diana Ivonne Carmona Rosete: magistrada de la Quinta Sala en Materia Civil; cuenta con una maestría en Juicios Orales y un doctorado en Ciencias Penales.

magistrada de la Quinta Sala en Materia Civil; cuenta con una maestría en Juicios Orales y un doctorado en Ciencias Penales. Edilia Rivera Bahena: magistrada de la Cuarta Sala Familiar; cursó una maestría en Derecho Familiar y dos doctorados, uno en Derecho Familiar y otro en Derecho Civil.

magistrada de la Cuarta Sala Familiar; cursó una maestría en Derecho Familiar y dos doctorados, uno en Derecho Familiar y otro en Derecho Civil. Gloria Rosa Santos Mendoza: magistrada de la Tercera Sala en Materia Familiar; cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho Familiar.

magistrada de la Tercera Sala en Materia Familiar; cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho Familiar. Óscar Gregorio Cervera Rivero: magistrado de la Segunda Sala en Materia Familiar; estudió un doctorado en Derecho Civil.

magistrado de la Segunda Sala en Materia Familiar; estudió un doctorado en Derecho Civil. Patricia Gudiño Rodríguez: magistrada de la Primera Sala en Materia Familiar; cursó una maestría en Derecho Familiar.

magistrada de la Primera Sala en Materia Familiar; cursó una maestría en Derecho Familiar. Ramón Alejandro Sentíes Carriles: magistrado de la Sexta Sala Penal; cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Penales.

magistrado de la Sexta Sala Penal; cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Penales. Erika Marlen Zepeda García: magistrada de la Cuarta Sala Familiar; la institución le atribuye un doctorado en Derecho Familiar.

Estela Fuentes Jiménez durante un informe del Tribunal de Justicia Administrativa. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Qué se sabe de la Universidad Tepantlato?

La Universidad Tepantlato es una institución privada que está formada “por jueces y magistrados adscritos a los poderes judiciales de la federación, la Ciudad de México y el Estado de México; Fiscales de la FGR, así como distinguidos postulantes e investigadores”.

“Todos ellos enriquecen nuestras aulas al compartir su experiencia profesional de forma altruista, sin percibir retribución económica alguna.”, asegura la institución en su sitio oficial.

Cuenta con dos planteles en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México: uno ubicado en avenida Baja California 157 y otro en la calle Tepic 43.

Como parte de su oferta académica, la Universidad Tepantlato imparte las licenciaturas en Derecho e Ingeniería en Tecnologías de la Información, así como maestrías en Derecho Familiar, Derecho Civil, Derecho de Amparo, Ciencias Penales y Juicios Orales.

También ofrece doctorados en Derecho Familiar, Derecho Civil, Derecho Constitucional y Ciencias Penales.

Ante las críticas por su doctorado, Lenia Batres defendió a la institución al señalar que tiene una trayectoria de más de 30 años. Además, destacó que su formación académica también incluye estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y la Universidad Humanitas.