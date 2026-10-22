Lenia Batres niega censura por bloquear comentarios en X: ‘La libertad de expresión no ampara insultos’

Lenia Batres informó que 14 de los 17 juicios de amparo promovidos por usuarios de X fueron sobreseídos.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, defendió las restricciones que aplica a los comentarios en su cuenta de X y sostuvo que la libertad de expresión no ampara insultos ni vejaciones.

Batres defendió su postura luego de que trascendiera que varios usuarios promovieron juicios de amparo al considerar que los bloqueos para comentar sus publicaciones vulneran sus derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

En un comunicado, la ministra de la Corte informó que desde enero de 2024, un total de 17 usuarios de X han presentado el mismo número de demandas de amparo en su contra por presuntas violaciones a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información. Los recursos fueron presentados en juzgados de distrito de la Ciudad de México, Guerrero, Puebla y Jalisco.

De acuerdo con la ministra, 16 de los juicios ya cuentan con sentencia definitiva: en 14 casos fueron sobreseídos porque no se acreditó una afectación a los derechos de las personas quejosas, mientras que en los dos restantes los órganos jurisdiccionales se pronunciaron sobre los límites de la libertad de expresión.

¿Qué dijo Lenia Batres sobre los usuarios bloqueados en X?

En el amparo indirecto 328/2026, la sentencia estableció que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que existen conductas que pueden quedar fuera de su protección, como las amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia.

En este sentido, un órgano jurisdiccional estableció que una persona servidora pública puede limitar la comunicación en sus redes sociales cuando se presentan comportamientos abusivos dirigidos contra la titular de la cuenta o contra otros usuarios.

Batres también hizo referencia a la sentencia del juicio de amparo indirecto 297/2026-III. Según expuso, en ese caso se determinó que restringir comentarios no constituye automáticamente una vulneración constitucional a la libertad de expresión.

La ministra señaló que, de acuerdo con esa resolución, la limitación impugnada no se originó por compartir una postura ideológica, emitir opiniones desfavorables o mantener una posición crítica hacia ella, sino por una conducta que el juzgado consideró abusiva y orientada principalmente a la descalificación personal.

¿Cuántos amparos se han presentado contra Lenia Batres?

De los 17 juicios mencionados por la ministra, 16 ya tienen sentencia definitiva, mientras que el último permanece en revisión ante un tribunal colegiado, por lo que todavía no cuenta con una resolución definitiva.

El caso más reciente se relaciona con un usuario de X que impugnó las restricciones para comentar las publicaciones de Batres. De acuerdo con la información publicada este 22 de octubre, un juez federal concedió un amparo para que la ministra permita al promovente comentar en su cuenta.