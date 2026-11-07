Lenia Batres presume doctorado: ¿Qué sabemos de la Universidad Tepantlato?

En 2024, Lenia Batres consiguió un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. (Foto: Cuartoscuro)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, defendió el viernes a la Universidad de Tepantlato, en la cual obtuvo el título de doctora en Derecho Constitucional, al destacar que ‘no es Oxford, ni Harvard, sino mexicana’.

“Estoy bien contenta, fíjense que acabo de recibir, acabo de recoger mi título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Se los presumo”, dijo en un video.

A través de sus redes sociales, la ministra defendió la institución al señalar que el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también cursó una maestría y un doctorado en esa universidad.

Esta no es la primera vez que Lenia Batres habla de la Universidad Tepantlato, pues sí la ha mencionado como parte de su formación académica en ocasiones anteriores.

¿Qué sabemos de la Universidad Tepantlato?

En 2024, Lenia Batres consiguió un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato.

Se trata de una institución con una relación significativa con el Poder Judicial de la Ciudad de México, a la que el magistrado presidente Rafael Guerra asistió en repetidas ocasiones para la entrega de reconocimientos de doctorado, entre otros eventos organizados por esa universidad.

La universidad tiene dos planteles en la Ciudad de México. Uno está en la avenida Baja California 157, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc; el segundo se ubica en Tepic 43, también en la colonia Roma Sur.

Es una escuela privada que ofrece facilidades para nuevos estudiantes, entre ellas becas de hasta 80 por ciento en colegiaturas, exención del pago de inscripción, colegiaturas congeladas y la posibilidad de apartar un lugar con mil pesos.

La Universidad Tepantlato mantiene una matrícula reducida en comparación con otras instituciones. En 2022 reportó 375 estudiantes inscritos, según el portal Data México.

Además, tiene planteles en Zacatecas; sin embargo, los registros de matrícula desde 2019 se concentran en la Ciudad de México (76), Estado de México (51) y Guerrero (1).

En 2022, un total de 44 personas cursaron un doctorado en esa institución, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Ese mismo año, las disciplinas con mayor número de egresados hombres fueron Maestría en Juicios Orales (11), Doctorado en Derecho Constitucional (7), Doctorado en Derecho Familiar (6), Maestría en Ciencias Penales (6) y Licenciatura en Derecho (5).

¿Qué grados de estudio tiene Lenia Batres?

Su formación profesional comenzó en 2008, cuando obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Humanista, institución donde también cursó una maestría en Derecho Penal, grado que obtuvo en 2017.

Posteriormente, en 2020, consiguió una maestría en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un año después concluyó la maestría en Gestión Pública para la Buena Administración en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

Ese mismo año, 2021, obtuvo un doctorado en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Más recientemente, en 2024, obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepantlato.