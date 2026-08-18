¿Lenia Batres se queda sin presidencia de la Corte? Monreal llama a acuerdo entre ministros para el cargo

Ricardo Monreal llamó a un acuerdo entre ministros ante las contradicciones constitucionales para la elección de la presidencia de la Corte.

¿Lenia Batres no será la próxima ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? La ley tiene una salida legal que la coloca como relevo de Hugo Aguilar, pero otra alternativa la ‘alejaría’ del cargo.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que hay una contradicción en la Constitución, ya que el artículo 94 indica que “la presidencia de la Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva”.

Con ello, la ministra Lenia Batres sería la presidenta de la Corte, ya que fue la segunda más votada detrás de Hugo Aguilar.

Sin embargo, el Congreso dejó vigente otra regla que permite al pleno de la Suprema Corte elegir a su presidencia por mayoría de votos, así que el cargo se definiría por los nueve integrantes del máximo tribunal.

Monreal pide acuerdo entre ministros para elegir presidenta de la Suprema Corte

Ricardo Monreal explicó que en los próximos meses se podría derogar una de las dos formas de rotación de la presidencia de la Corte; sin embargo, en caso de que no se pueda, llamó a que los ministros lleguen a un acuerdo para seleccionar a la o él ministro presidente.

“Lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable. Creo que deben tener un cuerpo pequeño y capacidad para decidir internamente”, declaró Monreal a medios de comunicación.

El líder de Morena en la Cámara Baja dijo que con la elección no cree que se ratifique por dos años a Hugo Aguilar como presidente de la Corte, y recordó el “gran problema” cuando intentaron prorrogar la presidencia del exministro Arturo Zaldívar.

Reconoció que el Poder Legislativo tiene responsabilidad en que actualmente existan dos salidas legales para la selección de presidentes de la Corte, pero consideró que se puede llegar a un acuerdo y “hay salida institucional jurídica”.