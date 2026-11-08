Privan de la libertad a alcalde de Río Bravo, Tamaulipas; investigan hechos en Zacatecas

Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, habría sido atacado cuando viajaba con su familia. (Foto: Quadratin)

El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, habría sido privado de la libertad cuando viajaba con integrantes de su familia, en un hecho que, de acuerdo con los primeros datos recabados por autoridades de San Luis Potosí, ocurrió en territorio de Zacatecas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí precisó este domingo que el incidente habría ocurrido sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en Zacatecas, y no en territorio potosino, como se había difundido inicialmente.

La dependencia informó que recibió el reporte después de que algunas de las personas que acompañaban al presidente municipal fueran abandonadas sobre la carretera y lograran llegar hasta Cedral, San Luis Potosí, donde solicitaron auxilio.

A partir de ese reporte, la Guardia Civil Estatal desplegó un operativo en la zona limítrofe con Zacatecas y estableció coordinación con las autoridades de ese estado para contribuir a la localización de las personas involucradas.

“De acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas, no en San Luis Potosí”, informó la SSPC potosina.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Las primeras versiones sobre el caso comenzaron a circular durante la noche del sábado 7 de noviembre, cuando se reportó que Almaraz Maldonado viajaba con familiares rumbo a Real de Catorce, en San Luis Potosí.

De acuerdo con los datos preliminares, varias de las personas que lo acompañaban habrían recuperado la libertad y posteriormente pidieron ayuda en Cedral.

La situación del alcalde, sin embargo, permanecía sin aclararse oficialmente al momento de los primeros reportes, por lo que las autoridades mantienen acciones de búsqueda y coordinación entre las entidades involucradas.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también mantiene comunicación con autoridades de San Luis Potosí y otras instancias para establecer qué ocurrió y determinar el paradero del alcalde.

La SSPC de San Luis Potosí señaló que la Guardia Civil Estatal activó un dispositivo en la región fronteriza con Zacatecas tras conocer el testimonio de una de las personas afectadas.

La dependencia estatal reiteró que la información corresponde a los primeros datos recabados y que la investigación se mantiene en curso.

Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre personas detenidas, responsables del hecho o una exigencia económica relacionada con la presunta privación de la libertad.