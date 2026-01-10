Tragedia en Río Bravo: Muere migrante mexicano al intentar cruzar la frontera de Coahuila con Texas

Autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaron el rescate de los restos hallados en el Río Bravo. (Foto: Cuartoscuro)

La frontera de Coahuila con Texas registró el primer deceso de este 2026 de una persona migrante que intentó cruzar a Estados Unidos y perdió la vida en aguas del Río Bravo.

Personal del Grupo Beta, perteneciente al Instituto Nacional de Migración (INAMI), atendieron el reporte de un cadáver flotando a orillas del Paseo del Río, en Piedras Negras, al norte de Coahuila.

A su arribo, los restos sin vida de un hombre, yacían en un punto intermedio del Río Bravo, lo que retrasó el rescate hasta que las autoridades de ambos lados de la frontera, Patrulla Fronteriza estadounidense y Guardia Nacional mexicana, definieron que autoridades de México se hiciera cargo.

Una vez realizado el rescate por agentes migratorios del grupo Beta, personal ministerial de la Fiscalía General de Coahuila (FGE), iniciaron una carpeta de investigación por el deceso.

Investigan si se trata de José Antonio Sánchez Ríos, originario de Guanajuato

La identidad de la persona fallecida aún es desconocida, pero las autoridades ministeriales investigan si se trata o no de un migrante mexicano, originario de Guanajuato, José Antonio Sánchez Ríos, de 35 años de edad, quien a principios de esta semana al cruzar el río de manera ilegal, desapareció.

Ángel, un adolescente quien dijo ser sobrino de José Antonio, y que acompañaba en la travesía ilegal al mexicano, también fue arrastrado por la corriente hasta un sitio conocido como la Isla del Muro, quedando varado en tierra firme. Una vez que se recuperó del arrastre de la corriente, solicitó ayuda para localizar a José Antonio.

Personal de distintos cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad que recibieron el llamado de auxilio, iniciaron la búsqueda del migrante mexicano por agua y tierra en las márgenes del Río Bravo por algunas horas, sin éxito.