¿Megarrecorte de 6 mil millones de pesos al INE? Diputados aprueban Presupuesto de Egresos en lo general

¿‘Tijeretazo’ al INE? El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que incluye un recorte de mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral.

Con 372 votos a favor y 102 en contra, la Cámara Baja aprobó los artículos y anexos no reservados del proyecto, luego de una discusión en la que acordaron terminar con los excesos dentro del INE.

Para este martes 10 de noviembre continuará la discusión en lo particular de los artículos reservados.

Presupuesto de Egresos 2027: ¿Qué dice el dictamen sobre el recorte al INE?

El dictamen mantiene el gasto federal de 10.6 billones de pesos, sólo con el recorte de 6 mil millones de pesos al INE que se reasignan a los programas de la Escuela es Nuestra, los CENDI, la Comisión de Búsqueda de Personas, turismo, aviación civil, Semarnat y a Mujeres.

Al presentar en tribuna y defender el dictamen, la diputada de Morena, Merilyn Gómez, aseguró que “no hay marcha atrás y se acabaron los excesos, los lujos y el despilfarro en las instituciones que se resistían a abrazar la austeridad republicana que el pueblo exige”.

Afirmó –entre lonas de morenistas de “La mafia electoral la inició el PRIAN”– que “esos recursos recuperados de la alta burocracia electoral no van al olvido; se reasignan directamente a las verdaderas prioridades de nuestra nación para consolidar la prosperidad compartida, para blindar los derechos del pueblo”.

Morena y oposición se enfrentan por polémicas con el INE

Entre lonas, pancartas y playeras de “Taddei (exconsejera presidenta del INE) es Morena”, Saúl Téllez, del PAN, argumentó su voto en contra porque “este PEF hipoteca el futuro de los mexicanos, de los niños, de los jóvenes de este país y que tendrán que pagar las familias mexicanas, gracias a la irresponsabilidad de Morena”.

Denunció que Morena y el PT acordaron y aprobaron “una reserva ominosa, corrupta donde se roban 618 millones de pesos del INE para unos supuestos CENDI, que han sido señalados bajo la corrupción y que tienen denuncias penales por más de 100 millones de pesos”.

También criticó a MC de “venderse” a Morena y aceptar “migajas”, por votar a favor del PEF, sólo por haber aceptado 6 mil 500 millones de pesos para el saneamiento y la operación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, “que es completamente insuficiente”, y “a cambio de la impunidad de su gobernador de Nuevo León, Samuel García”.

Rubén Moreira, del PRI, justificó en tribuna su voto en contra, al resumir que el PEF “no genera crecimiento y menos bienestar; reproduce las malas prácticas del sexenio anterior, entre ellas la falta de planeación; se encuentra atado a la herencia de gasto irracional de López Obrador y sus obras inútiles; y nos aleja de la justicia y la soberanía. Hay menos presupuesto para justicia, energía y producción de alimentos”.