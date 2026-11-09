Trabajadores del INE aceptan aumento salarial del 6 por ciento: Paro afectó 64% de módulos de atención

Los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) aceptaron el aumento salarial del 6 por ciento ofrecido por la autoridad electoral, con la condición de que a partir de enero de 2027, una vez que los consejeros reajusten el presupuesto de la institución ante el recorte anunciado en la Cámara de Diputados, continúe la revisión para determinar cuánto más pueden ofrecer.

Así lo informó la consejera presidenta provisional de la institución, Blanca Cruz , en conferencia de prensa tras una reunión de cuatro horas con trabajadores que estuvo marcada por protestas al exterior y breve bloqueo de Periférico Sur .

Anuncian a partir de cuándo reabren los módulos del INE y cuándo recibirán el aumento los trabajadores

La consejera Cruz informó que este martes 10 de noviembre todos los módulos reanudarán sus operaciones para garantizar que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de credencialización sin ningún problema.

“En el tema del porcentaje, la base acordada es ese 6 por ciento que nosotros anunciamos, ¿por qué? Porque ya habíamos detectado que de nuestras propias economías o de esta redistribución que pudiéramos hacer, podíamos ofrecer ese porcentaje, sin que eso dependa de la subsecuente aprobación. Entonces esa es la base. Por eso acordamos que a partir de ahí empezaríamos a hacer revisiones para ver si podemos ir ofreciendo un porcentaje adicional”.

“Esto sería a partir de enero del 27. ¿Por qué no en este trimestre? Porque ya no nos sería posible administrativamente, no tendremos suficiencia para atender ahorita, por ejemplo, de inmediato en diciembre, porque el cierre de ejercicio conlleva otro tipo de procedimientos administrativos, así también se les explicó y están conformes con esa situación”, indicó.

La consejera Carla Humphrey precisó las afectaciones del paro convocado por los trabajadores del INE este lunes: de 841 módulos que tiene la institución, 544 no operaron, lo que representa el 64.7 por ciento, mientras que 297, equivalente al 35.3 por ciento, prestaron el servicio.

Humphrey detalló que los estados más afectados fueron Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala, entidades en las que el 100 por ciento de los módulos se fue a paro. Las entidades con mayor número de módulos de atención ciudadana operando fueron el Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro. Solo en Yucatán no se registraron afectaciones.