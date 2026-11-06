‘Me pasa algo a mí, te lleva la chingada’: La amenaza de Alfredo Hernández Casillas a Taddei

Guadalupe Taddei convivió con Alfredo Hernández Casillas, contratista que recibió millones de pesos mediante contratos públicos. Ambos viajaron y se reunieron para decidir cómo repartirían el dinero de las licitaciones que ganaban. La relación se deterioró hasta revelar lo que ahora se conoce sobre el presunto caso de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Nuevas supuestas grabaciones de las reuniones entre Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas muestran el deterioro de la relación, al grado de que el proveedor electoral presuntamente amenazó a la funcionaria.

Los audios difundidos hasta ahora, en su mayoría por Latinus, presentan principalmente la versión de Alfredo Hernández Casillas y, aparentemente, buscaban presionar a las autoridades electorales o chantajearlas.

Proveedor del INE amenazó a Taddei

En una conversación con un tercero, en la que reveló detalles de una supuesta discusión con Guadalupe Taddei, Hernández Casillas reconoció que amenazó a la funcionaria en caso de que tomaran represalias contra él.

“También le dije (a Taddie): ‘Tienes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, tienes declaraciones mías con todo el puto rollo que puedo decir aquí en México. Me pasa algo a mí, te lleva a la chingada a ti y a todo tu puto INE’”, se escucha en el audio difundido por Alfredo Hernández Casillas.

En otra conversación que sostuvieron en febrero de 2026, según Latinus, el proveedor del INE reclamó que Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, hubiera creado 62 plazas que, según él, estaban controladas por “aviadores”.

Hasta el momento, se desconoce dónde están Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas, así como cuál fue el papel de los funcionarios que renunciaron al INE tras el escándalo.

Empresas de Hernández Casillas tienen contratos desde 2015: Gobierno

Desde el gobierno federal explicaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dará vista a las autoridades competentes cuando concluya las revisiones de los contratos asignados y cuente con los resultados.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó información que muestra que las empresas vinculadas a Alfredo Hernández Casillas y a su hermano Raymundo recibieron contratos de Organismos Públicos Locales (Oples) por más de 2 mil millones de pesos entre 2015 y 2023.

De acuerdo con la información presentada, durante ese periodo se cometieron irregularidades en la asignación de contratos. Sin embargo, no hubo una intervención para impedir que unas cuantas empresas concentraran el control de los materiales electorales mediante la simulación de competencia y precios, así como la subcontratación.