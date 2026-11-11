Tipo de cambio HOY: Peso pierde ante el dólar por probable aumento a tasa de la Fed en diciembre

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este miércoles 11 de noviembre.

El peso mexicano extiende sus pérdidas ante el dólar este miércoles 11 de noviembre por el aumento de la probabilidad de un aumento a la tasa de la Fed en la reunión de diciembre.

Si la Reserva Federal aumenta su tasa de interés en 25 puntos base, y el Banco de México no hace cambios a la suya, el diferencial de tasas llegaría a un mínimo histórico de solo 200 puntos base.

Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments, advirtió que si el alza de la Reserva Federal es mayor y sube la tasa de interés en 50 puntos base, el tipo de cambio podría dispararse a los 19 pesos por dólar.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar este 11 de noviembre?

De acuerdo con cifras de Bloomberg, el peso se deprecia 0.05 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.63 unidades, 2 centavos más con respecto al cierre del martes 10 de noviembre.

“La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de acuerdo con su índice ponderado, que continúa al alza por las expectativas de incrementos adicionales en la tasa de interés de la Reserva Federal, después de que la inflación de octubre superó las expectativas del mercado”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 19.14 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.07 unidades por cada billete verde en la sesión de este miércoles 11 de noviembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.22 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.29 por

Entre las divisas más depreciadas ante el dólar están la corona sueca con 0.59 por ciento; el franco suizo con 0.54 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.52 por ciento; el zloty polaco con 0.51 por ciento, y el florín húngaro con 0.49 por ciento.

Con información de Valeria López y Ander Ahuad