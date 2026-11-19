El Valle de México se prepara para un viernes 20 de noviembre con temperaturas frescas y cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ambiente estable para la Ciudad de México y el Estado de México.

Las mañanas serán frías, con mínimas que bajarán hasta los 5°C en ciertas localidades de la región.

¿Qué temperaturas habrá mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará una temperatura mínima de 11.0°C y una máxima de 23.0°C. Para Naucalpan, en el Estado de México, se esperan valores similares, con una mínima de 11.0°C y una máxima que alcanzará los 22.3°C. Actualmente, en Naucalpan de Juárez la temperatura es de 18.2°C.

La ciudad de Toluca presentará un ambiente más frío, con una mínima de 5.0°C y una máxima de 18.7°C. En contraste, Ecatepec tendrá un clima más templado, con una mínima de 10.7°C y una máxima de 23.7°C. Actualmente, en Toluca la temperatura es de 12.4°C, mientras que en Ecatepec de Morelos es de 18.6°C.

¿Lloverá este viernes en CDMX y Edomex?

Para este viernes, no hay probabilidad de lluvia significativa en ninguna de las principales ciudades del Valle de México. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día. Los vientos serán ligeros, con velocidades de 5 km/h en Ciudad de México y Naucalpan, 3 km/h en Toluca y 4 km/h en Ecatepec.

Estas condiciones estables se deben a la influencia de una masa de aire polar que modera las temperaturas en el centro del país. Aunque un frente frío afecta otras regiones con lluvias intensas, el Valle de México se mantendrá con un clima tranquilo, ideal para actividades al aire libre con la debida precaución.

¿Cómo estará el pronóstico extendido en el Valle de México?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 20 de noviembre : Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo despejado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo despejado, viento de 6 km/h. Sábado 21 de noviembre : Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Domingo 22 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México indica temperaturas máximas estables alrededor de los 23°C. Las mañanas se volverán ligeramente menos frías, con mínimas que subirán de 10°C a 12°C. El cielo seguirá con nubosidad, pero sin probabilidad de lluvias para la región.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en el Valle de México?

Se recomienda a la población mantenerse hidratada durante el día, a pesar de las temperaturas moderadas. Por las mañanas y noches, es aconsejable usar ropa abrigadora, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. La exposición al sol, incluso con cielo nublado, requiere protección solar adecuada.

Para la jornada del viernes y el fin de semana, se sugiere vestir con capas que permitan adaptarse a los cambios de temperatura entre el día y la noche. Una chamarra ligera o suéter será útil para las primeras horas del día y al caer la tarde. No se prevén condiciones que requieran paraguas.

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