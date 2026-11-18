El clima en el Valle de México para este jueves 19 de noviembre traerá un ambiente frío al amanecer y templado por la tarde, con cielos mayormente nublados. Se esperan temperaturas mínimas de hasta 4.3°C en Toluca y máximas de 22.3°C en Ecatepec de Morelos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas habrá en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, los habitantes vivirán un día con una temperatura mínima de 10.0°C y una máxima de 21.3°C. El viento soplará a 6 km/h, con un cielo que se mantendrá nublado durante gran parte de la jornada.

Toluca, en el Estado de México, será la zona más fría con una mínima de 4.3°C y una máxima de 18.0°C. El municipio de Toluca tendrá temperaturas entre 5 y 19°C. En Naucalpan de Juárez, las temperaturas variarán entre 10.0°C y 21.3°C, con vientos de 6 km/h.

¿Lloverá mañana jueves en el Valle de México?

Para este jueves, no se anticipa probabilidad de lluvia en ninguna de las ciudades principales del Valle de México. Predominará un cielo nublado que se mantendrá a lo largo del día, lo que ayudará a mantener las temperaturas estables sin grandes variaciones.

El viento será generalmente ligero. En la Ciudad de México y Naucalpan, se esperan ráfagas de 6 km/h. En Ecatepec, el viento estará en 5 km/h, mientras que Toluca sentirá el viento más suave, a solo 3 km/h. Los cielos nublados dominarán la región.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 19 de noviembre : Máxima de 20°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 20°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Viernes 20 de noviembre : Máxima de 21°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 5 km/h. Sábado 21 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, alcanzando los 23°C para el sábado, aunque las mínimas se mantendrán estables en 10°C. Los cielos variarán entre nublados y medio nublados, sin probabilidad de lluvia.

¿Cómo prepararse para el frío de la mañana en el Valle de México?

Para las mañanas frescas, se aconseja abrigarse bien, especialmente si se sale temprano. Las temperaturas bajas en zonas como Toluca requieren ropa de invierno para evitar enfermedades respiratorias.

Durante el día, se puede optar por capas de ropa que permitan adaptarse a la ligera subida de temperatura. Es importante mantenerse bien hidratado, aunque no haya calor extremo, para cuidar la salud en general.

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