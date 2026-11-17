El deslizamiento en Cuajimalpa afectó a dos hombres mayores de 60 años.

Un deslizamiento de tierra en la alcaldía Cuajimalpa dejó a dos personas sepultadas, una de ellas fallecida y otra rescatada y atendida.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 17 de noviembre en la colonia Xalpa, específicamente en prolongación Santa lucía, esquina con la carretera federal México-Toluca.

De acuerdo con los reportes, las dos víctimas del deslizamiento realizaban un corte de talud en la zona cuando quedaron sepultadas. Aún se desconocen las causas del incidente que provocó la muerte de una de las personas trabajadoras.

Tras el reporte, acudió personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y paramédicos que atendieron a la persona sobreviviente.

Personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México realizará las diligencias para conocer las causas del deslizamiento de tierra en CDMX.

Deslizamiento de tierra en Cuajimalpa afectó una vivienda

El deslizamiento de tierra de este martes en Cuajimalpa fue al interior del predio y no un deslave que afectara las vialidades cercanas, por lo que no hubo calles cerradas en la zona.

De acuerdo con Nmás, en el lugar se realizaban labores de construcción. Se desconoce si contaban con los permisos para el trabajo.

El diario Reforma informó que el hombre fallecido tenía 65 años de edad, era el dueño del predio y había contratado al otro, un hombre de 60 años, quien sobrevivió.

Ambos realizaban las labores en el lugar por su cuenta, se desconoce si tenían las medidas de seguridad adecuadas o el asesoramiento para el trabajo.

Las autoridades no informaron si había más gente relacionada con la obra y si en el lugar había familiares.

Cerca de las 20:00 horas, elementos de la Fiscalía ingresaron al lugar para retirar el cuerpo, y 40 minutos después se retiraron cuando concluyeron el trabajo.