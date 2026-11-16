La explosión en una pastelería de la Venustiano Carranza dejó a siete personas heridas.

Además de la explosión en una vivienda de la alcaldía Miguel Hidalgo, la Ciudad de México reportó una segunda explosión por acumulación de gas este lunes 16 de noviembre, misma que ocurrió en una pastelería en la alcaldía Venustiano Carranza que dejó siete personas heridas.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en Ferrocarril Interoceánico y Herreros, en la colonia Morelos.

La explosión ocurrió en un horno rotativo, lo que provocó la llegada de servicios de emergencias al lugar tras el reporte de vecinos, quienes se alarmaron debido al estruendo.

El equipo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) valoró a siete personas con quemaduras y cortaduras; sin embargo, ninguna tuvo que ser hospitalizada.

Cerca de las 14:00 horas, el fuego y el incidente en su totalidad fueron controlados, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Apoyarán a familias tras exposión en la Pensil

Myriam Urzúa, titular de Protección Civil de la Ciudad de México, informó que se brindará apoyo a las familias afectadas por la explosión en la alcaldía Miguel Hidalgo que dejó una mujer muerta, dos personas hospitalizadas y dos más lesionadas.

Debido al impacto de la explosión en CDMX, cuatro viviendas fueron afectadas al punto en el que tendrán que ser demolidas debido al riesgo inminente de derrumbe que representan.

Por ello, habilitarán un albergue en el que garantizarán alimentación y seguimiento a 23 personas afectadas por la explisión.

Se dará seguimiento en hogares aledaños, especialmente para responder ante posibles daños en herrería y cristales rotos.

Además, como parte de los protocolos de seguridad, 40 personas fueron desalojadas tras la explosión en la Ciudad de México, y los Bomberos extrajeron unos 13 cilindros de gas LP en el sitio mientras avanzaban las labores de búsqueda con el apoy de binomios caninos.

En las labores de apoyo trabajará la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México.