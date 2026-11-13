Semovi suspenderá trámites de licencias y control vehicular en CDMX: ¿Cuándo reanudan el servicio?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) suspenderá temporalmente los servicios de licencias de conducir y control vehicular del 14 al 17 de noviembre, por lo que los módulos de atención ciudadana no podrán realizar estos trámites durante cuatro días.

La dependencia informó que la interrupción se debe a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica del edificio sede, ubicado en Álvaro Obregón 269, en la colonia Roma. Estas labores afectarán el funcionamiento de los sistemas necesarios para atender las solicitudes de la ciudadanía.

De acuerdo con la Semovi, se prevé que los servicios se reanuden con normalidad el miércoles 18 de noviembre.

La dependencia pidió comprensión a los usuarios y recomendó consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de los trámites.

Otra vez falla el sistema de Semovi

El pasado junio, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció la suspensión temporal de todos los trámites de control vehicular.

La medida implicó la interrupción temporal de la atención en los módulos de la capital y responde a fallas técnicas registradas en una plataforma externa que la dependencia utiliza para validar y verificar los datos de los vehículos particulares.

La interrupción del sistema afectó de forma directa a los conductores capitalinos que requieren realizar gestiones vehiculares esenciales.